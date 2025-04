Trump-Meloni, ecco la dichiarazione congiunta: trionfo per l'Italia

A chi ancora chiede prove del successo della missione di Meloni negli Stati Uniti, ecco che arriva la dichiarazione congiunta di Washington e Roma in cui si mettono in chiaro i punti dell'intesa tra i due Paesi. "Il presidente Trump ha accettato l’invito del primo ministro Meloni a recarsi in visita ufficiale in Italia nel prossimo futuro. Si sta inoltre valutando la possibilita di organizzare, in tale occasione, un incontro tra Stati Uniti ed Europa".

È quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader di Italia e Stati Uniti diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro di ieri tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Dunque ecco nero su bianco il punto principale del vertice: Trump verrà a Roma e dal nostro Paese avvierà i negoziati sui dazi con la Ue. L'Italia dunque è al cento del vecchio continente, ne assume la guida guardando alle prospettive future al fianco dell'alleato americano. Anche sul conflitto tra Kiev e Mosca unità d'intenti: "Gli Stati Uniti e l’Italia sottolineano che la guerra in Ucraina deve finire e sostengono pienamente la leadership del presidente Trump nel negoziare un cessate il fuoco e arrivare a una pace giusta e duratura", si legge sempre nella nota congiunta.