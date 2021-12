La Cetacea e il mondo delle sex influencer

27 dicembre 2021 a

a

a

“Ho iniziato due anni fa”-dice Manu, che, su Instagram è la_cetaceass-https://instagram.com/la_cetaceass?utm_medium=copy_link-“ho scoperto una piattaforma, onlyfans, per pubblicare contenuti a pagamento. Sono sempre stata un’esibizionista, non sono una modella, ma volevo lanciare un messaggio di accettazione.

Ognuno posta cio’ che vuole, meglio non fare moralismi, siamo nei tempi moderni, io punto sulla mia fisicità, ci sono contenuti hot e io guadagno dalla mia immagine, ma, attenzione, non vendo il mio corpo!

I fans pagano per vedermi,-35 dollari al mese-e hanno accesso illimitato al mio profilo”.

Ma quanto lavora una sex influencer?

“Lavoro a giorni alterni, tutti i giorni non riesco, faccio foto, dirette, rispondo ai messaggi in privato. Ho scelto di osare, mi mostro anche in topless, o nude look , ma è un vedo / non vedo”.

Ti contattano brand per fare influencer marketing?

“Alcuni piccoli negozi, ma non ho mai accettato, preferisco attendere marchi che mi rappresentino veramente”.

Chi sono i tuoi fans?

“Soprattutto ragazzi adolescenti, più adulti sui 30 anni, il limite massimo è sui 40.

Mi mandano tantissimi messaggi, parlo con loro su onlyfans e su telegram, mi fanno parecchie domande, ma, ripeto, vendo la mia immagine e non il mio corpo; non sono una escort, non ho contatti privati con chi mi segue e non incontro nessuno dal vivo”.

Come la metti con un ipotetico fidanzato?

“Attualmente sono single, se incontro qualcuno, la prima cosa di cui parlo è il mio lavoro, perché a qualcuno puo’ anche non andare bene e c’è chi scappa e chi resta. Ho chiuso una storia da un anno, ma resto sempre un libro aperto. Ritengo che non mostrarsi per la propria burrosa fisicità, o per la propria età sia sbagliato; bisogna essere liberi di mostrarsi senza ascoltare i giudizi altrui, è un messaggio di libertà. Bisogna stare bene con se stessi”.

Quanto si guadagna?

“Alcune ragazze, con 1 o 2 milioni di follower, guadagnano anche 50.000 euro al mese, io sono all’inizio con 170.000 follower su Instagram e guadagno dagli 8 ai 10.000 euro al mese; su Onlyfans ne ho 350, la maggior parte costanti e appassionati. Faccio tutto da sola, realizzo le foto con il light ring, mi piace essere indipendente e soprattutto sempre naturale. Durante le dirette con i fans a volte organizzo un’asta, per chi raggiunge i 50 dollari, per esempio, tolgo il reggiseno partendo dalla maglietta, o faccio un balletto sexy”.

Hai mai ricevuto molestie?

“No assolutamente, tutti i dati sono registrati. Onlyfans riscuote successo come piattaforma perché va al di là dei soliti canoni social, ed esibire il nude look fa sempre scandalo e scalpore, anche molte modelle puntano su questo. Per strada molti mi riconoscono e mi fanno i complimenti, altri mi giudicano come non sono, c’è ancora una mentalità molto chiusa”.

A chi ti ispiri?

“Mi piacciono molto Elettra Lambroghini e Kyla Jenner, non sono le classiche modelle pin up, sono formose come me e mi piacciono molto”

Perché La Cetacea?

“Mi chiamavano balena a 18 anni per prendermi in giro e bullizzarmi al liceo, io ho trasformato una negatività in positività cambiando il termine da balena in cetacea perché l’ironia è sempre stata una delle mie caratteristiche”.

Per il prossimo anno che progetti hai?

“Punto ai 200.000 fans e vorrei partecipare a un reality, mi piacerebbe il GF!”



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.