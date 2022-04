Maternità surrogata, Baldassarre (Lega): "Depositato disegno di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al via una grande raccolta firme"

12 aprile 2022 a

"Oggi, con Matteo Salvini e tante associazioni che da tempo si occupano di maternità surrogata, abbiamo depositato in Cassazione un disegno di legge di iniziativa popolare per intensificare la lotta contro l'utero in affitto. Il testo vuole introdurre nel Codice Penale una nuova fattispecie di reato per contrastare la pratica, sanzionando chi, in qualsiasi forma, la commissiona, realizza, organizza o pubblicizza. Chiediamo la condanna anche per chi si reca all'estero per aggirare i divieti nazionali, e un'attenzione particolare alla tutela del bambino già nato da maternità surrogata, per cui deve intervenire il Tribunale dei minori ai fini dell’adozione."

Così Simona Baldassarre, medico, Eurodeputato e Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, che prosegue: "Dopo la mozione per il governo a gennaio ed il disegno di legge depositato la scorsa settimana in Senato, questa rappresenta la terza iniziativa messa in campo dalla Lega dall'inizio del 2022 per porre un argine all'aberrante pratica. Per svegliare chi dorme, dare voce a chi non parla e sensibilizzare chi è distratto. Nei prossimi mesi saremo in piazza per una grande raccolta firme che coinvolgerà tutti i cittadini, affinché la gente, avvicinandosi ai banchetti per firmare, possa conoscere realmente cosa c'e dietro alla schiavitù del terzo millennio"

