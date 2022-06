Artista ed Imprenditore digitale, Kevin Sacchi festeggia il milione di fans

06 giugno 2022 a

a

a

Kevin Sacchi è noto per il suo talento artistico a livello internazionale; artista e imprenditore digitale, ha oltre 1 milione di followers, è originario di Crema e ha lanciato una nuova tendenza musicale, brani elettronici con melodie arabe e balcaniche in stile manele in Italia, un mix di musiche orientali che hanno le radici nella musica culturale turca e spesso parlano di amore, nemici, soldi, alcolismo e difficoltà della vita in genere.

Nel 2021 Sacchi ha pubblicato brani come: Mente Da Star , King Of Persia , Baby Bling e un album dal titolo “Mister Worldwide”, utilizzando per la prima volta sound balcanici in Italia. Ha conquistato le prime posizioni nei digital store, superando le milioni di streams ed è riconosciuto da tutti come il “Padre delle hit balcaniche” per aver fatto conoscere un nuovo genere musicale in Italia.

Oggi è pronto ad affermarsi come icona di stile.

“Sono numerosi i vip che supportano il progetto in tutto il mondo come David Michigan con oltre 14 milioni di follower, Snejana Onopka, Alireza Kohany e molti altri!”- sottolinea Sacchi.

Una delle tue frasi simbolo è “Haters Make Me Famous”-chi mi odia mi rende famoso; “durante l’adolescenza ho subito atti di bullismo da parte di compagni di classe. Ma non mi sono perso d’animo , anzi, ho lavorato con maggiore impegno, grazie alla mia determinazione e fiducia in me stesso “-continua Sacchi, protagonista anche del Tour italiano “Stop al bullismo” e molto sensibile alle cause sociali.

Durante la pandemia ha, infatti, utilizzato i social a scopo benefico e raccolto oltre 250.000€ donati all’ospedale di Crema, sua città natale, per aiutare i malati e l’intera comunità.

Nel 2019, poi, è stato premiato come miglior social media manager under 30, per raccontare la storia dell’arte dei tatuaggi partecipando a convention di tattoo in Italia e all’estero, poi, ha inventato la prima figura digitale mondiale nel settore dei tatuaggi con il termine “INKFLUENCER” , Ink da inchiostro e Influencer. Ad oggi il termine Inkfluencer è coniato ed utilizzato da numerose persone che esercitano quest’arte in tutto il mondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.