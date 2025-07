Jannik Sinner trionfa, Gramellini perde la faccia: ecco cosa ha scritto oggi

Ma com'è semplice saltare sul carro del vincitore dopo la più strepitosa delle vittorie, quella a Wimbledon ottenuta in una indimenticabile domenica di metà luglio da Jannik Sinner. Già, un salto "agevole", quello sul carro, al quale prende parte anche Massimo Gramellini, firma del Corriere della Sera, il quale in passato più volte aveva infilzato l'altoatesino per la sua residenza a Montecarlo, trattandolo alla stregua di un evasore fiscale.

E invece oggi no, oggi tutto dimenticato, almeno nel suo "Caffè", appuntamento quotidiano in prima pagina sul Corsera. "Un italiano che vince a Wimbledon non rientra nel novero delle imprese a cui un appassionato di tennis nato nel secolo scorso immaginava di poter assistere in questa vita", premete Gramellini.