Jannik Sinner clamoroso su Cahill: "Scelgo io se puoi restare o meno"

Quando, nella conferenza stampa post-partita, un giornalista gli ha chiesto conto di Cahill c’è stata una reazione inattesa da parte di Sinner che, sorridendo, ha esclamato: “Dipende… se si vuole dire la verità o no!”. Alla sorpresa generale, Sinner ha quindi spiegato: “ Avevamo una scommessa prima della finale : gli ho detto ‘se dovessi vincere domani, posso scegliere io a fine anno se puoi restare o meno’. E ora la scelta è mia. Ho sempre cercato una persona onesta, qualcuno che mi dia tanto, non solo in campo, ma anche nella vita, su come affrontarla".

E ora che Jannik Sinner è salito sul trono di Wimbledon, scrollandosi di dosso anche la sudditanza nei confronti di Alcaraz… cosa farà il suo mentore, Darren Cahill ? Resterà, almeno un anno ancora, per ottenere ciò che ancora non è stato raggiunto, cioè il primato al Roland Garros oppure lascerà alla fine di quest’anno con due Slam in tasca e si godrà finalmente solo la famiglia? Sinner, solitamente abbottonato nelle sue esternazioni, dopo la vittoria a Londra da primo italiano della storia è così raggiante da lasciarsi scappare un aneddoto sul suo allenatore . Ha scommesso con lui che, se avesse vinto, avrebbe avuto lui il potere di decidere sul futuro dell’australiano.

E ancora: "Nei momenti di successo così come in quelli di delusione. E credo che lui sia davvero bravissimo in questo. Se deciderò di continuare con lui, probabilmente non viaggerà più così tanto: è normale, e dovremo capire come gestire la situazione. Ho sempre detto, anche in Australia, che mi piacerebbe averlo con me, perché le cose stanno andando bene. Adesso vedremo. La stagione è ancora lunga, ci sono tanti tornei, lo rivedrò ancora molte volte – chiude Sinner - quindi non si sa mai. Ho vinto la scommessa… e ora vediamo". Tempo al tempo, sulla cima del mondo del tennis si può riflettere con calma.