Jannik Sinner balla con Iga Swiatek? Vorrebbe sparire: imbarazzo siderale

Jannik Sinner, pochi dubbi al riguardo, avrebbe evitato con piacere il tradizionale ballo con la vincitrice del torneo femminile durante il galà di chiusura di Wimbledon. Non è da lui. E infatti, anche se per certo in un qualche modo si era anche preparato, nel corso del ballo con la polacca il ragazzo di San Candido non sembrava affatto a proprio agio, irrigidito e imbarazzato. In ogni caso, ha superato anche questa prova.

"Il mio modo di ballare è molto, molto scarso – aveva detto Sinner ai microfoni di Tennis Channel dopo il trionfo su Carlos Alcaraz, a precisa domanda sul galà di chiusura del torneo di Wimbledon che si sarebbe svolto qualche ora dopo –. E stasera mi metterò in imbarazzo. Ma onestamente, non mi importa. È una buona posizione per essere imbarazzati", aveva concluso Jannik, sottolineando con ironia che, in fondo, vincere Wimbledon rende tutto il resto un dettaglio.

Il ballo tra Sinner e Swiatek è stato breve – circa venti secondi – con movimenti semplici e un’intesa tra i due ancora tutta da costruire. Entrambi sono apparsi un po’ legnosi, ma l’impegno è stato premiato con un sentito applauso da parte degli ospiti presenti al tradizionale Wimbledon Champions' Dinner. Va detto che neppure la Swiatek appariva così entusiasta alla prospettiva di prestarsi al ballo tradizionale...