FORUM DELLE SCUOLE DI PSICOTERAPIA OPL 2022: UN LUOGO DI INCONTRO E ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DI PSICOLOGIA 

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha deciso di garantire nuovamente uno specifico spazio agli psicologi interessati a proseguire la propria formazione, promuovendo due giornate di incontro con le Scuole di Psicoterapia presenti in Lombardia. Le date da segnare in agenda per la 7° edizione del Forum delle Scuole di Psicoterapia 2022 sono l’11 e il 12 giugno.

Le due giornate prevedono la partecipazione da remoto attraverso 3 stanze virtuali in contemporanea. E’ stato deciso così, sia per garantire una maggiore sicurezza in un momento ancora soggetto alla pandemia da COVID, sia per permettere a più persone sul territorio lombardo e nazionale di partecipare agevolmente.

Nel corso delle due giornate, attraverso gli eventi webinar, le Scuole di Psicoterapia di diverso orientamento teorico avranno l’opportunità di illustrare il loro approccio con una presentazione di taglio clinico-esperienziale, volta a esemplificare il metodo formativo seguito dalla Scuola in modo estremamente pratico.



In questo periodo segnato da profonde incertezze e inquietudini date dalla pandemia da COVID e dalla situazione geopolitica globale, la figura dello psicoterapeuta è di sempre maggiore importanza all’interno della nostra società. In Lombardia ci sono numerose scuole di specializzazione pubbliche e private che propongono piani didattici e formativi di altissimo livello; queste scuole da molti anni incontrano numerosi studenti o neolaureati in psicologia curiosi e determinati a formarsi come psicoterapeuti che possano contribuire alla cura della sofferenza mentale.



In occasione di questa nuova edizione, venerdì 10 giugno alle ore 20, è in programma un evento di inaugurazione del Forum, durante il quale si discuterà dell’impatto che la pandemia da COVID ha avuto sulla formazione degli psicoterapeuti in training e sulle tecniche psicoterapeutiche. La serata sarà anche l’occasione per premiare gli specializzandi in psicoterapia vincitori del Premio Letterario “Eugenia Pelanda: scritto clinico degli specializzandi in psicoterapia della Lombardia”, che ha raccolto i 5 migliori scritti proprio sull’esperienza di essere psicoterapeuti in formazione in un periodo storico così particolare. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.opl.it/forum.



Il Forum rappresenta un'importante iniziativa di orientamento per gli studenti di psicologia e per tutti coloro che sono interessati a intraprendere una formazione specialistica in psicoterapia.

OPL opera da tempo in questo campo per sostenere e aiutare i giovani in formazione con numerose attività e iniziative. <L’emergenza del Covid-19 -dichiara la Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, Laura Parolin. non fermerà la spinta dei colleghi in formazione a costruire la propria identità professionale. Fra le nostre iniziative in tal senso, ricordiamo la sezione del sito dedicata alle Scuole di Psicoterapia, la creazione di un tavolo permanente di discussione e confronto attivo sulla qualità della formazione post-laurea nella Regione Lombardia e l'organizzazione di webinar che offrono ulteriori occasioni di incontro e orientamento>.

