Ferragosto ad Arbatax con il Festival delle Rocce Rosse: divertimento con artisti di fama internazionale e una mascotte NFT d'eccezione

12 luglio 2022 a

La musica si riaccende nell’inconfondibile Piazzale Rocce Rosse, una delle scenografie più affascinanti e suggestive dell’Isola.

Dal 12 al 15 agosto la location ospiterà per la prima volta l’Arabax Music Festival, con i migliori artisti del momento, nazionali e internazionali. L’occasione segna due grandi ritorni, quello del rapper americano 50 Cent in Italia dopo 10 anni, nell’unica tappa del 2022, e quello di J-Ax pronto a scatenare la sua energia sul palco.

Festival di musica elettronica, pop e rap, Arabax Music Festival andrà in scena dal 12 al 15 agosto nel Piazzale Rocce Rosse di Arbatax, in una delle scenografie più affascinanti e particolari dell’Isola, con quattro serate di musica live con i migliori artisti del momento, nazionali e internazionali. Oltre a 50 Cent, sul palco delle Rocce Rosse saliranno Afrojack, Lost Frequencies, Elettra Lamborghini, Ghali, Achille Lauro, Gué e Deejay Time.

Sullo sfondo, i colori intensi e le forme mozzafiato delle Rocce Rosse di Arbatax si stagliano all’orizzonte pronte ad assistere a salti, adrenalina, canto e divertimento. E’ in Ogliastra Rocce Rosse di Arbatax, nella costa centro-orientale della Sardegna e spicca come splendida ‘cattedrale’ naturale di porfido rosso che affiora da acque verdi smeraldo offrendo uno spettacolare contrasto cromatico grazie anche a scogli bianchi e ciottoli colorati. E’ un panorama mozzafiato che deriva il suo nome dalla straordinaria particolarità delle falesie di porfido affioranti dal mare. La baia delle Rocce Rosse si apre a oriente del porto di Arbatax, frazione turistica di Tortolì, con un fondo di scogli bianchi e alte rocce di granito rosso, che conferiscono un aspetto unico ed estremamente affascinante. Il loro riflesso dona all’acqua un colore cangiante sul verde smeraldo. Qui, per esempio, è stata ambientata la scena finale del cult ‘Travolti da un insolito destino’ di Lina Wertmüller (1974).



I roccioni di porfido sono una grande attrazione degli esperti tuffatori. Di fronte alla spiaggetta ‘rossa’, c’è il mare aperto. E’ un suggestivo spettacolo della natura, Rocce Rosse; specchiandosi nell’acqua crea una atmosfera e un mix di colori mozzafiato, in particolare al tramonto, quando con tonalità più calde la bellezza si sprigiona completamente.

Simbolo dell’Arabax festival è la digitalizzazione del David di Michelangelo, messaggero di bellezza e simbolo dell’arte italiana nel mondo, della rinascita, coesione, vicinanza, già apparso a Expo Dubai nel 2020. L’artista “M”, che ha realizzato l’opera, con l'uso del computer, ha coperto la famosissima statua di tatuaggi, acquisendo così una sfaccettatura forte, decisa e moderna con un esplicito richiamo all’Arabax Music Festival, di cui è simbolo indiscusso, e alla regione Sardegna che lo ospita. Il logo spicca sul petto ed una fenice ci rimarca il senso di rinascita e di resilienza. Braccia, gambe, collo e viso lo collocano nel 2022 con tatuaggi moderni e vistosi.

Il David simboleggia la rinascita, la resistenza dopo anni senza musica e arte e la rigogliosa ripresa di queste attività.

Un’icona non solo per tutti i sostenitori del Festival ma anche per tutta la comunicazione istituzionale e B2B.

Il David come simbolo di innovazione, digitalizzazione, evoluzione, partendo proprio dall’acquisto di un NFT.

A Firenze, la statua del David di Michelangelo esposta in piazza della Signoria, è stata coperta da un manto nero in segno di solidarietà nei confronti del popolo ucraino alle prese con l'attacco da parte dell'esercito russo.

L’intento è, attraverso questo simbolo vestito di animo sardo, di toccare in maniera soft temi importanti degli ultimi anni che hanno cambiato inevitabilmente il nostro modo di affrontare la vita, di unirci, di rispettarci. Un simbolo che debba ricordarci che si può risorgere, che siamo forti insieme e che nella musica e nell’arte si troverà sempre la bellezza.

Il Programma del Festival. Saranno quattro le serate dell’Arabax Music Festival, con una scaletta eterogenea che spazia dalla musica elettronica al pop, passando per il rap. Il 12 agosto, prima giornata dell’evento, si partirà con due dj di fama internazionale, già abituati ad altri palchi importanti come quelli del Coachella e del Tomorrowland. Si parla di Afrojack e Lost Fequencies. Nella stessa serata, ci sarà spazio anche per Elettra Lamborghini. Il 13 agosto, invece, sarà la volta di Ghali, da anni ai vertici delle classifiche nazionali, e Achille Lauro, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest. Il 14 sarà il momento del Deejay Time, lo spettacolo firmato da Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso e dal grande J-AX, che si aggiunge all’evento. Mentre il 15, giorno di Ferragosto, toccherà a Gué, tra i rapper più acclamati d’Italia, dividere il palco con un altro grande artista di fama mondiale, una vera e propria leggenda protagonista Super Bowl 2022, 50 Cent.

Gli organizzatori. Arabax Music Festival, è organizzato da [email protected] s.r.l. la prima azienda a livello nazionale che offre servizi di personal chef su misura e abbraccia totalmente il mondo dei grandi eventi. Famosi per aver organizzato i compleanni di Alvaro Morata e Federico Chiesa (top player della Serie A con la Juventus); la Vigilia di Natale per Elettra Lamborghini e la sua famiglia; San Valentino per Mariano Di Vaio e tanti altri ospiti speciali.



