"Il falco", dalle scommesse al volontariato

17 ottobre 2022 a

a

a

Il tipster influencer che gira il mondo per fare beneficenza, il "robinhood" delle scommesse che dona quello che vince. Mario Ferri, detto "Il Falco" già noto all'opinione pubblica per le sue invasioni di campo, sempre legate alla sensibilizzazione di temi sociali ha deciso di partire per il Burundi, il paese più povero e tra i più pericolosi al mondo, per portare aiuti umanitari.

Le sue missioni umanitarie vanno dall'India all'Ucraina, dove è stato durante gli attacchi di aprile per donare due ambulanze e generi alimentari. Da una settimana si trova in nel Paese africano e sta documentando la missione sul suo profilo instagram, già seguito da oltre 100 mila persone. La missione prevede aiuti economici agli orfanotrofi della zona e acquisto di generi alimentari alle famiglie più bisognose di Bujumbura, la Capitale del paese. La storia di Alessia Piperno sembra non averlo scosso, ha deciso infatti di partire nonostante la situazione internazionale un pò tesa. Raggiunto telefonicamente dalla redazione ha scherzato sulla sua possibile permanenza in Burundi come calciatore di una squadra locale.