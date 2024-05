Viareggio, entrano in chiesa e consumano un rapporto durante la messa: come li sorprende la polizia

13 maggio 2024 a

Scandalo in chiesa. Il tutto è accaduto a Viareggio, nella chiesa di Sant'Andrea, dove una coppia fuori controllo si è appartata vicino al confessionale, per poi iniziare a consumare un rapporto. Stando a quanto si è appreso, protagonisti del gesto indegno sono un uomo e una donna italiani.

I due si sarebbero introdotti nel luogo di culto in condizioni psicofisiche alterate, per poi iniziare a scambiarsi effusioni di fronte ai fedeli, i quali stavano riempiendo la chiesa per la messa domenicale del pomeriggio.

La vicenda risale a ieri, domenica 12 maggio, e ne dà conto La Nazione, su cui si legge che sarebbero stati proprio alcuni fedeli ad accorgersi di quanto stava facendo la coppia, per poi avvertire il parroco che, a sua volta, ha subito chiamato la polizia. E quando gli agenti sono entrati a Sant'Andrea, ecco che i due erano ancora impegnati a consumare il loro rapporto, che è stato interrotto.

I due sono stati condotti in commissariato per l'identificazione, dunque è scattata la denuncia con l'ipotesi - ben più di un'ipotesi, oggettivamente - di atti osceni in luogo pubblico e vilipendio alla religione. La chiesa di Sant'Andrea, per inciso, si trova nel pieno centro di Viareggio ed è aperta al culto, ovvero tutti possono entrare ed uscire, circostanza che la focosa coppia ha sfruttato per l'indegna piazzata.