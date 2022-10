Ansa integra i servizi di media monitoring all'offerta: Volocom scelto come partner tecnologico

28 ottobre 2022 a

ANSA amplia la propria offerta di servizi informativi ed entra nel mercato delle rassegne stampa e del media monitoring grazie a una partnership strategica siglata con Volocom, uno dei principali operatori del settore.

L’accordo prevede l’integrazione reciproca dell’offerta dei due partner: grazie alla tecnologia d’avanguardia di Volocom, ANSA potrà fornire ai propri abbonati e clienti servizi in grado di monitorare in modo efficace e affidabile il panorama informativo. Oltre 4 milioni di news al giorno, da più di 200mila fonti nazionali e internazionali - dalle testate tradizionali e web ai social media, alle radio e TV - saranno monitorate e messe a disposizione in tempo reale. L’informazione ANSA sarà al contempo integrata e monitorata nei servizi offerti da Volocom, nel pieno rispetto della normativa sul diritto d’autore.

Alla base della collaborazione dei partner, l’innovazione tecnologica e il consolidato know-how maturato da Volocom nel settore delle rassegne stampa e della news Intelligence, assieme ai valori di indipendenza, affidabilità e tempestività da sempre riconosciuti al brand ANSA.

La nuova proposta verrà declinata in una gamma di prodotti che vanno dalla tradizionale rassegna stampa a servizi di monitoraggio che prevedono la completa customizzazione dei contenuti e delle modalità di fruizione, arrivando alla progettazione di portali dedicati a uso esclusivo dei clienti.

Le due strutture commerciali sono già a disposizione dei rispettivi clienti per illustrare le soluzioni disponibili.