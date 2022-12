Casa Batlló, una nuova esperienza immersiva nel genio di Gaudí

26 dicembre 2022 a

Casa Batlló, il capolavoro di Gaudí, continua a sorprendere con una nuova visita immersiva che cattura i 5 sensi in un caleidoscopio di luci, suoni e tecnologie all’avanguardia. Intelligenza artificiale, realtà aumentata, proiezioni volumetriche impossibili, sensori di movimento, suono binaurale sono alcune delle proposte che rendono il visitatore il vero protagonista di questa esperienza a 360º.

La nuova visita immersiva è così affascinante che nel 2021 Casa Batlló , già precedentemente inserita nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, è stata riconosciuta come miglior monumento del mondo ai Remarkable Venue Awards, battendo la Torre di Londra, il Duomo di Milano o l’Empire State Building.

Il tour di Casa Batlló include una visita completa alla casa, in un percorso che aggiunge 2.000 m2 in più al percorso tradizionale. Inoltre presenta per la prima volta i giochi di luce e suoni creati da artisti di prestigio internazionale sulla base dell'eredità di Gaudí. Queste nuove installazioni invitano il turista in visita a Barcellona ad entrare nella testa di un genio: Antoni Gaudí, l’architetto della casa.

Un po’ di storia

Casa Batlló (pronunciata “Casa Bat-yo”) è uno dei grandi gioielli di Barcellona: uno studio architettonico completo, e complesso, sulla combinazione di forme geometriche e ondulate. Costruita nel 1906, impressiona e conquista con il suo originale design modernista e i prodigiosi giochi di ceramica. Ricoperta di frammenti di vetro colorato, la facciata a volte appare blu, poi verde, poi come i riflessi di un lago. Anche in una città piena di splendidi edifici, Casa Batlló sembra ultraterrena.

L'industriale tessile Josep Batlló incaricò Antoni Gaudí di progettare questa casa dopo aver visto ciò che l’architetto catalano aveva fatto con Park Güell: il suo compito era quello di creare uno stile di casa che nessuno degli altri membri della famiglia di Batlló avrebbe avuto. Il risultato è sia grandioso che intimo e, secondo le istruzioni, unico.

I balconi sono di ferro e sembrano maschere. Luce, colore e forma si mescolano a creare un tutt'uno. Il tetto è coronato da un ondulato mosaico policromo che simula le squame di un drago, mentre le tribune offrono colonne con sagome ossee che sono, secondo la leggenda, i resti delle vittime del mostruoso drago che avrebbe ucciso San Giorgio, patrono della Catalogna. Oggi le sue meraviglie possono essere visitate in un’esperienza pioneristica e unica al mondo.

Stanze immersive uniche al mondo

Il regista Miguel Alonso ha creato una sala immersiva, “Gaudí Dôme, L’ispirazione del genio”, che accompagna il visitatore a ritroso fino all’infanzia di Antoni Gaudí, per conoscere le sue origini, le sue ispirazioni, il suo particolare rapporto con la natura. In questa stanza, che è un mondo a parte, 21 canali audio ricreano i suoni della natura e 38 proiettori proiettano immagini volumetriche che inondano di magia questa installazione di videoarte.

L’esperienza dei sensi a Casa Batlló non finisce qui. L’artista Refik Anadol ha creato “Gaudí Cube, Nella mente di Gaudí”, una sala immersiva che riesce a far vedere la realtà con gli occhi di Gaudí. Questa stanza presenta il primo cubo LED a 6 facce, in un’opera ingegneristica all’avanguardia, capace di creare uno spazio avvolgente al 100%. Il cubo magico emoziona mentre mostra ai partecipanti i sogni che Gaudí ha lanciato sul mondo. I processori avanzati di apprendimento automatico del Gaudí Cube, infatti, sono stati capaci di interpretare i suoi schemi di costruzione, le strutture biomimetiche e logiche di progettazione apparentemente indecifrabili per mostrarli al pubblico in un modo così naturale, che persino un bambino è capace di percepirli e comprenderli.

Visita per tutta la famiglia

La realtà virtuale accompagna in ogni momento il visitatore nell’inedito percorso di Casa Batlló. Questi contenuti interattivi rendono la visita un’attività molto amata dalle famiglie e dai bambini, che entrano gratuitamente alla casa.

Realtà virtuale: la regina della Casa

Per esempio, la tipica audioguida dei tempi passati ha lasciato spazio ad un nuovo Tablet con contenuti virtuali in realtà aumentata che permettono al turista di ogni età di viaggiare indietro fino agli inizi del 900 per fargli rivivere lo splendore del modernismo e lo stretto contatto tra il mondo naturale e l’ispirazione di Gaudí.

Mentre cammina per la casa, il viaggiatore è accompagnato da un racconto disponibile in 15 lingue con una colonna sonora unica, creata dal compositore Dani Howard ed eseguita dai membri della Berlin Philharmonic, della Berlin Radio Symphony Orchestra e della Deutsche Oper Berlin, sotto la direzione di Pablo Urbina.



Dipinti che prendono vita

Per tutti i fan di Harry Potter, e non solo, i quadri alle pareti, apparentemente statici, prendono vita man mano che i visitatori si avvicinano. Infatti, micro sensori di movimento nascosti attivano i video che ricreano la vita quotidiana della famiglia e la storia di Casa Batlló.



Strutture speciali

Il visitatore, vero protagonista del tour, sarà sorpreso dalle tecnologie ecologiche ed invisibili che danno vita a diverse installazioni effimere che decorano la Casa. In questo modo scoprirà miti e leggende, ricordi e aneddoti sulla storia di questo gioiello architettonico situato a Paseo de Gracia.

Infine, una delle novità post pandemia di Casa Batlló è il nuovo negozio con accesso diretto dalla strada, 'Simbòlic'. Lo spazio è stato progettato dall'interior designer Lázaro Rosa-Violán ed offre una selezione di oggetti ispirati allo stile di Gaudí, che fondono l'artigianato con l'innovazione.