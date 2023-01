Martina Marianelli, Co-Founder di Wanan Luxury: "Il futuro del mercato del lusso è l'innovazione"

13 gennaio 2023 a

L'ecommerce sta rivoluzionando il mondo del commercio in modo significativo. Con l'aumento dell'utilizzo di internet e dei dispositivi mobili, sempre più persone stanno facendo acquisti online. Questo ha portato ad un aumento della domanda di servizi di e-commerce personalizzati e alla nascita di nuove opportunità per le aziende.

Una delle aziende che sta cavalcando quest’onda di cambiamento è indubbiamente Wanan Luxury, un'azienda leader nel settore della moda di lusso. che ha saputo sfruttare le opportunità offerte dall'ecommerce per espandere la propria base di clienti e aumentare le vendite.

Martina Marianelli, co-fondatrice di Wanan Luxury ci racconta che ha sempre avuto una passione e un interesse per il lusso e la moda, motivo per cui ha voluto creare una piattaforma che offrisse un'esperienza di shopping unica e personalizzata ai clienti.

Con la loro visione, i soci hanno fondato Wanan Luxury come luogo dove gli acquirenti possano scoprire e acquistare prodotti di lusso provenienti da tutto il mondo.

La C.O.O Marianelli è appassionata di cultura asiatica e grazie a questa passione è nata l’idea di introdurre un'opzione di pagamento rateale per i clienti, che ha portato a un significativo aumento delle vendite. Wanan Luxury è stato il primo sito di lusso ad offrire questa opzione di pagamento. I founder sono orgogliosi ed entusiasti di essere stati i pionieri di questa pratica nell'industria del lusso.

Wanan Luxury è un'azienda che si propone di offrire un servizio di lusso cliente centrico, con l'obiettivo di fornire un'esperienza di lusso unica.

Per la co-founder Martina Marianelli i punti focali sono due: I clienti e un ambiente di lavoro sano e sereno.

L'imprenditrice ha conquistato il settore della moda anche con la realizzazione della sua linea Wanan Touch. La linea di abiti e capispalla esclusivi, diventata una vera e propria tendenza, amata da vip ed influencer. Un successo che si riflette nel fatturato, con una percentuale del 14%. Oggi Wanan Touch è il brand più venduto sul sito dell'azienda.

L'azienda in questione ha raggiunto un grande successo grazie alla combinazione di diversi fattori, tra cui il contributo del suo socio Virgilio Pellegrino e delle relazioni costruite con le influencer che hanno sempre sostenuto il brand.

Nonostante sia impossibile ringraziare ognuna di loro individualmente, la founder esprime la propria gratitudine per la fiducia che hanno sempre dimostrato verso il brand.

Il percorso di crescita professionale di Martina Marianelli è stato influenzato da alcune figure che hanno avuto un ruolo fondamentale, tra cui il nonno Cancelliere e Ragioniere della repubblica italiana Francesco Menniti, E i professori di Letteratura Giovanna d'Aga e Mario Cifariello. Vuole ringraziare inoltre la manager Roberta Parma, che da qualche anno la supporta nella sua crescita professionale.

La determinazione e la perseveranza sono caratteristiche chiave per raggiungere i propri obiettivi nella vita. La C.O.O Marianelli sottolinea l'importanza di avere un obiettivo preciso in mente e di lavorare sodo per raggiungerlo.

Allo stesso tempo,incoraggia i giovani ad essere aperti alle opinioni degli altri e ad affidarsi a persone esperte che possono offrire consigli preziosi. Ciò non significa che dobbiamo seguire ciecamente gli altri, ma piuttosto che dobbiamo essere disposti ad apprendere da chi ha già percorso un percorso simile al nostro.

Infine, Martina sottolinea l'importanza di avere cura, rispetto per le persone ed essere leali. Questi valori sono fondamentali per costruire relazioni sane e durature sia nella vita professionale che personale.