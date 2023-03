Fondazione Einaudi, oscurato il canale YouTube: il motivo-choc

21 marzo 2023 a

YouTube ha oscurato il canale della Fondazione Luigi Einaudi per una settimana a causa di un video dal titolo “Un frammento dell’ultima lezione di Antonio Martino alla Scuola di liberalismo”. Si trattava di un intervento del professore venuto a mancare esattamente un anno fa: il video è stato rimosso e il canale è stato bloccato per sette giorni.

Il motivo è da ricercare nel fatto che Martino esprime la sua posizione in merito alla gestione della pandemia da parte del governo italiano allora in carica. Nella mail di censura si legge che “YouTube non ammette affermazioni relative ai vaccini per il Covid-19 che contraddicono il parere di esperti appartenenti ad autorità sanitarie locali o all'Oms". "È un fatto molto grave - ha commentato Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi - ma non faremo ricorso perché non vogliamo neanche confrontarci con chi scrive queste pericolose bestialità. Bloccare il nostro canale YouTube è ridicolo".

Tra l'altro, ha sottolineato Benedetto, "è nota la posizione della Fondazione sia sul vaccino sia sul green pass: abbiamo sostenuto la campagna vaccinale e abbiamo criticamente seguito le prescrizioni sul green pass, ragionandoci sopra e ricevendo a nostra volta molte critiche da chi era contrario alla misura. Antonio Martino ha avuto legittimamente idee diverse e le ha espresse nella casa dei liberali, e noi le abbiamo correttamente riportate. Chi censura il nostro canale non sa cosa è la libertà di espressione. Ci aspettiamo una lettera di scuse”.