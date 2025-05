Affari Tuoi, "che fatica": la puntata non fa impazzire

La pacchista è apparsa molto riflessiva fin da subito, scegliendo con cura i pacchi da chiamare e lasciandosi guidare dal “sentimento”, senza una strategia precisa. Lei stessa, infatti, ha detto di essere una persona molto equilibrata. Una valida rivale per il dottore, insomma. Non tutti però hanno apprezzato il suo gioco. "Partita noiosissima #affarituoi", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Mamma mia che fatica sta puntata". E ancora: "Accelerate. Partita inutile".

Vanessa dalla Sardegna è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 11 maggio. Con lei ha giocato il fratello Stefano. Il loro pacco era il numero 10. La concorrente, laureata in Giurisprudenza, ha detto che sogna di diventare magistrato. Intanto, però, lavora con il fratello nel settore immobiliare.

La concorrente, in effetti, ha deciso di giocare con molta calma, talvolta mettendo in difficoltà il dottore e prendendosi i suoi tempi. Nella seconda manche, purtroppo, ha dovuto dire addio alla cifra più alta in palio, i 300mila euro. La batosta, però, non ha scalfito particolarmente il suo modo di giocare.