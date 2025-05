Generale Vannacci, "candidato governatore per il centrodestra"

Roberto Vannacci candidato del centrodestra per le regionali in Puglia. Al momento la proposta lanciata ieri dal coordinatore regionale della Lega, Napoleone Cera- pare fatta soprattutto per smuovere un po’ le acque nel campo del centrodestra, che ancora sta sfogliando la margherita nel tentativo di trovare un candidato competitivo. «Vannacci sarebbe perfetto- racconta Cera al Corriere del Mezzogiorno - perché è contro corrente e fuori dalle logiche che per venti anni hanno mal governato la Puglia».

Nell’intervista a Cera spunta però quello che potrebbe essere il varo obiettivo del centrodestra in Puglia: il direttore del Tg Norda, Enzo Magistà: «Una figuraammette il coordinatore pugliese della Lega - che non mi dispiacerebbe affatto».

Il generale, oggi europarlamentare del Carroccio, non ha commentato l’indiscrezione, anche se il suo nome ormai è accostato un po’ dappertutto a elezioni e incarichi. Sempre in Puglia si è parlato di lui per un posto da capolista nella Circoscrizione di Bari, ma in passato il suo nome era balzato agli onori delle cronache politiche come papabile per il centrodestra anche nella sua Toscana, che andrà al voto assieme alla Puglia.

Per il momento Vannacci è saldo nel suo ruolo di europarlamentare e si parla di lui per un possibile incarico da vice segretario federale in Lega.