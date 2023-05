Elly Schlein, la satira di Lercio: "L'armocromista del Papa? Non fa un c... da anni"

02 maggio 2023 a

Un meme tira l'altro. Dopo l'intervista di Elly Schlein a Vogue in cui la segretaria del Pd parla della sua armocromista, il web si è letteralmente scatenato. I consigli per i look sono costosissimi e a quanto pare l'esperta che segue la Schlein avrebbe ricevuto circa 300 euro di compenso per un'ora di consulenza. E così Lercio.it, famoso sito di meme e di satira sul web, ha provato a mettersi nei panni dell'armocromista di Papa Francesco. Sapete cosa ha detto? "Non faccio un c... da anni". Del resto il Papa va sempre vestito di bianco come impone la tradizione della Chiesa. E il post è diventato virale sul web.