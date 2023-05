Alessandro Cardia: concretezza e affidabilità nel mondo del cinema, ecco il profilo imprenditoriale

Francesco Fredella 08 maggio 2023 a

Ormai sulla scena da anni, Alessandro Cardia, dimostra di sapersi rinnovare costantemente portando sempre grande dedizione nel suo lavoro. Dopo anni di attività nel mondo del Marketing, della comunicazione, l’editoria, il cinema e molte storie di successo diventa molto chiaro il profilo di un imprenditore noto per la sua coerenza e responsabilità. Non si può certo dire che Cardia non abbia raggiunto risultati importanti nella sua carriera professionale e in ognuna delle sue attività sono sempre primeggiati valori sani che lo hanno reso sempre un ottimo riferimento per i suoi collaboratori. Un valore chiave di Alessandro Cardia è la trasparenza. L’imprenditore romano ha sempre lavorato affinché le sue attività si mostrassero per quello che sono realmente. Massima trasparenza, “quello che vedete è ciò che siamo”, questo motto ha sempre portato le attività di Alessandro ad essere rispettate per l’onestà e la competenza.



Un altro aspetto che dona concretezza e affidabilità ad Alessandro Cardia è quello di essere costantemente circondato da professionisti ed esperti del settore. La voglia di conoscere, scoprire, crescere e migliorarsi portano Alessandro ad essere molto concentrato sull’ascolto. Queste qualità lo portano ad essere apprezzato dai suoi collaboratori in quanto vedono in lui l’esempio del professionista che continua ad Informarsi continuamente, ad essere aperto a pareri e nuove idee e a dare ascolto a proposte e punti di vista . Queste caratteristiche di Alessandro come anche la puntualità, il rispetto e la voglia di infondere fiducia si trasmettono di pari passo alle sue attività e alla sua azienda che è realmente lo specchio del suo presidente.



Ogni volta che c’è lo zampino di Cardia in un brand o in un’attività non si può far a meno di notare la qualità del contenuto, la consistenza del prodotto e l’originalità di comunicazione.

Le esperienze passate, le attività di successo e le caratteristiche personali fanno si che Alessandro Cardia sia un imprenditore rispettato nel quale colleghi e addetti ai lavori ripongono la propria fiducia. È un ottimo esempio di come con la perseveranza, il rispetto e l’azione si possa arrivare a coronare i propri sogni rimanendo integri e fedeli ai propri principi morali.