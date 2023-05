Time management e business online, parola all'esperto Valerio Di Chirico

Francesco Fredella 30 maggio 2023 a

Valerio Di Chirico 28 anni, civitavecchiese di nascita, piemontese d’adozione, vive oggi tra il Piemonte e la Toscana e viaggia per il mondo per sensibilizzare le persone su temi di imprenditoria digitale e business online.

Ambizione, determinazione e perseveranza ne fanno il marchio distintivo. Qualità che coltiva sin da piccolo, quando muove i primi passi nel mondo dello sport grazie al quale apprende il valore della disciplina. Ma è la passione che lo muove in tutto ciò che fa ad aiutarlo a raggiungere grandi traguardi. L’atleta semiprofessionista che è in lui all’età di 18 anni si rende conto che quel mondo non è abbastanza ed inizia ad interrogarsi sul suo futuro. Un periodo di smarrimento che il giovane Di Chirico ricorda come costellato da dubbi su quella che sarebbe stata la sua vita. Improvvisamene si trova di fronte ad un bivio: intraprendere la vita sportiva da professionista oppure investire il suo tempo in altro.

E’ in questo istante che decide di intraprendere la carriera universitaria laureandosi in Scienze della comunicazione a Torino e conseguire successivamente un Master in Event Management. Il 2017 rappresenta per lui l’anno della svolta quando abbraccia una nuova visione e, con altri ragazzi, fonda il GFT – GoFurther Team. Una realtà dinamica che si occupa della crescita personale professionale, economico-finanziaria delle persone. Per Di Chirico tutto è più chiaro: la sua nuova mission è impegnarsi nella costruzione di un Sistema in grado di autoalimentarsi, dove una community di persone possano insieme raggiungere importanti traguardi grazie al corretto impiego del proprio tempo. Essere titolare di Sistema diventa quindi l’obbiettivo principale. Cambiando totalmente il suo modo di pensare e vedere lo stato delle cose intraprende un nuovo percorso di vita. Lo stesso che, con dedizione e passione rinnovata, persegue ancora oggi.

Attraverso la sua opera spiana la strada ai lavoratori dipendenti in cerca di una svolta. Gli stessi che, incatenati nel quadrante del reddito del cash flow (come descritto dal noto economista Robert Kiosaki), scambiano il proprio tempo per denaro. Ne scardina le vecchie abitudini e li apre ad una nuova prospettiva: diventare imprenditori, svincolandosi dal tempo e dallo spazio per essere titolari di Sistema ed andare oltre l’idea del posto fisso per scoprire la propria strada verso la libertà finanziaria. Come? Passando al quadrante della rendita per il salto di qualità. Da mentore consente loro di maturare tutte le skills necessarie per districarsi con successo nel mondo dell’imprenditoria on-line così che possano creare il loro Sistema e generare liquidità. Si crea quindi un circolo virtuoso che apre un nuovo orizzonte di possibilità dove, da titolari di Sistema, possono reinvestire quanto guadagnato e generare nuova liquidità.

Da sempre convinto che il tempo sia la più grande ricchezza che abbiamo a disposizione aiuta le altre persone a dare valore al proprio attraverso il Time Management. Avere la padronanza del proprio tempo, essere in grado di ottimizzarlo e trarne un beneficio economico da poter reinvestire nel Sistema, rappresenta la chiave di volta, il segreto che si cela nella differenza tra vivere a pieni polmoni la vita e sopravvivere.