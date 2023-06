Banca Generali, flussi a maggio 2023 in crescita del 24% nell'ultimo anno

06 giugno 2023 a

Banca Generali presenta flussi a maggio per 742 milioni di euro, in crescita del 56% rispetto al mese precedente e del 24% rispetto al maggio 2022. Da inizio anno la raccolta supera i 2,7 miliardi di euro (+9% rispetto al corrispondente valore dello scorso anno). In termini di prodotto, si segnala la solida domanda di soluzioni gestite con 68 milioni di euro nel mese e 520 milioni da inizio anno). Tra queste, emergono i contenitori finanziari con 53 milioni nel mese (277 milioni da inizio anno) e i fondi di casa (13 milioni nel mese e 183 milioni da gennaio).

Confermato poi il trend di aprile che aveva già evidenziato una graduale stabilizzazione dei flussi assicurativi, grazie al rinnovo della gamma e al contributo dei contenitori assicurativi che hanno così compensato i deflussi registrati nei primi mesi dell’anno (22 milioni nel mese e -3 milioni da inizio anno). Anche le polizze tradizionali -sebbene ancora con segno negativo - mostrano un netto recupero rispetto alla dinamica dei mesi precedenti (-96 milioni, -846 milioni da inizio anno) e le prospettive di giugno in scia alle novità presentate indicano il ritorno a dinamiche positive. Infine, prosegue l’interesse verso l’amministrato di riflesso all’ascesa dei rendimenti e alle condizioni dei mercati. A maggio la raccolta è aumentata di 770 milioni (3.068 milioni nel 2023) con l’evidenza delle attività sul mercato primario (nuove emissioni, obbligazioni strutturate e certificates) che hanno registrato un dato mensile di 145 milioni (836 milioni da inizio anno) e l’emissione di PCT attivi per 137 milioni nel mese (256 milioni da inizio anno).

La domanda di consulenza evoluta si è riflessa in nuovi flussi per 172 milioni nel mese (678 milioni da inizio anno), in decisa crescita rispetto ai 92 milioni realizzati nell’intero periodo gennaio-maggio dello

scorso anno. Complessivamente i flussi in soluzioni gestite e consulenza evoluta su risparmio amministrato si sono attestati a 235 milioni nel mese (1.276 milioni da inizio anno). L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della forza e della qualità della raccolta il mese scorso. Numeri alla mano maggio è risultato non solo il mese più forte dell’anno ma anche il miglior maggio della nostra storia. Stiamo registrando crescente attenzione verso i nostri servizi di investimento a valore aggiunto, come le gestioni patrimoniali e l’advisory, e si è attenuato lo squilibrio verso la liquidità e gli strumenti rifugio. Le novità introdotte nei fondi di casa e nell’assicurativo stanno dando risposte molto positive che vedremo già a giugno. Guardiamo con fiducia alle prossime settimane avviandoci alla chiusura di un semestre in progressivo rafforzamento”.