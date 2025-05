MILANO ACCENDE I RIFLETTORI SUL FILM DI TOM CRUISE

Non è solo l'arrivo nei cinema a sorprenderci, ma ciò che avverrà a Milano. Il conto alla rovescia è già iniziato, e “Mission Impossible- The Final Reckoning”, irrompe ne cuore della città con un evento mai visto prima. Milano si trasforma in un set, e piazza xxv Aprile diventa teatro di un'azione spettacolare in stile Ethan Hunt, il personaggio che interpreta Tom Cruise.Due rocciatori professionisti sospesi nel vuoto si caleranno in verticale dalla sommità del Maxi impianto One dominando lo Skyline cittadino in una discesa mozzafiato. Ma è tutto in regola, c'è una frase che dice: devi fidarti di Ethan Hunt, un'ultima volta”.Purtroppo la lunga avventura dell'agente più noto e coraggioso al mondo, è giunta al termine, dopo 30 anni di successi. Quest'ultimo capitolo torna indietro nella vita di Ethan dove si vivono i momenti più difficili del suo lavoro di agente, con passaggi sensazionali, capaci di togliere il fiato. E' il suo film d'azione più bello in assoluto, dove l'attore ha scelto ancora di girare le scene più pericolose non facendosi sostituire. Ha lavorato con una grande squadra, sotto la direzione di Christopher McQuarrie e la distribuzione del film di Eagle Pictures dal 22 nei cinema. Un successo annunciato, del resto nella locandina del film si legge: “Le nostre vite sono il risultato delle scelte che facciamo”.