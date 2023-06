Mattia Dossi brinda al successo: brand milionario. Ecco i consigli su e-commerce e dropshipping

Francesco Fredella 06 giugno 2023 a

Nel 2023 il Dropshipping è il metodo più semplice per gestire un ecommerce online, Mattia Dossi esperto di ecommerce e Dropshipping ci spiega come è diventato un’autorità tra i formatori.

Dopo aver fondato un Brand da oltre 1,6 Millioni di fatturato in poco meno di due anni ed oltre 15 store attivi al momento è uno tra i più giovani e promettenti imprenditori Italiani nel settore dell’e-commerce.

Adesso aiuta i ragazzi a realizzare i propri brand di successo, tra software sulla ricerca prodotto, magazzini in Cina gestiti dal suo team e il suo metodo step by step è il formatore di E-commerce più conosciuto nel suo settore...

Ma da dove è partito tutto?

A Marzo del 2020 in pieno Lockdown da Covid-19, scorrendo su youtube gli appare una pubblicità sul drop-shipping, senza soldi e con poche prospettive inizia a studiare e ad aprile per il suo compleanno si fa regalare il suo primo video-corso sull’ecommerce.

Da lì in poi si è isolato completamente, chiuso a studiare e lavorare al suo progetto, che in pochi anni gli ha restituito non poche soddisfazioni. Per raccimulare il primo budget creava siti per poche centinaia di euro senza neanche sapere come si facesse, raggiunti i primi 1.000€ ha lanciato il suo brand.

Una forte spinta di motivazione è arrivata sopratutto dalla sua ragazza Sara che sin dall’inizio lo ha spronato a seguire i suoi sogni e lo ha accompagnato in tutto il percorso, allontanandolo dai vizi e le brutte abitudini, spronandolo nonostante le delusioni dallo studio e l’università…

All’inizio era difficile perchè mancavano le competenze, le conoscenze fiscali ed un grande budget, è giusto provare sbagliare ed imparare ma la gran parte dei soldi l’ha persa pagando in tasse molto di più di quanto avrebbe dovuto per errori dei commercialisti.

Cambio vita a Dubai

Nonostante tutte le difficoltà è riuscito a 22 anni ha deciso di partire per Dubai a quasi 7 ore di aereo da casa insieme alla sua ragazza, doveva fare una scelta che si è rivelata quella giusta, “dopo un anno qui la mia vita è cambiata, sono cresciuto sotto molti aspetti sia quello imprenditoriale che manageriale ho un un bellissimo team dando lavoro ad oltre 15 ragazzi” racconta Mattia.

È riuscito a diversificare le sue entrate grazie al suo percorso di formazione, “credo di potermi permettere di insegnare perchè ho avuto importanti numeri e risultati comprovati documentati” dice Mattia creando anche una Lezione gratuita accessibile a tutti su come iniziare.

I suoi studenti

Conosciutissimo sui social, e con collaborazioni con Influencer famosi ad oggi ha oltre 200 studenti attivi, e centinaia di testimonianze verificate sul suo profilo ed interviste con i suoi studenti di successo sul suo canale youtube.

Adesso l’azienda produce oltre mezzo milione toccando quasi il milione di fatturato all’anno grazie appunto al suo percorso di affiancamento, i nuovi software di ricerca prodotto, ed i brand gestiti in partnership con i suoi studenti…