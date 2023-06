Mariano Prank il nuovo volto della comicità, tra segreti e aspirazioni televisive

Lorenzo Pugnaloni 15 giugno 2023 a

a

a

“È iniziato tutto qualche anno fa in piena quarantena, ho iniziato a registrare dei video per passare un il tempo”, queste sono le parole del giovane tiktoker Mariano Prank, star che vanta un milione e mezzo di followers sul social network della generazione Z, porta ogni giorno intrattenimento, comicità e risate al pubblico che è riuscito a fidelizzare nel corso della sua carriera da content creator. Mariano, si è raccontato a Lorenzo Pugnaloni, content creator ed esperto di gossip.

Ciao Mariano, hai una giovane età eppure sei seguitissimo sui social. Raccontaci come e cosa hai fatto per arrivare dove sei ora.

“È iniziato tutto in pieno lockdown, ho iniziato a registrare dei video per passare il tempo in casa, poi ho pensato di divulgarli sui social, anche per trasmettere positività alle persone che pian piano iniziavano a seguirmi sempre di più. Non continuai con lo scopo di monetizzare, i miei video sono veri e spontanei e hanno l’obiettivo di strappare un sorriso, nessuna malizia… solo divertimento!”

Il mondo di Tiktok è spesso fulcro di discussioni e dibattiti tra generazioni, ecco. A te capita di leggere sotto i tuoi post i commenti degli haters? Come la vivi? Che ne pensi?

“Ce ne sono molti. Quando ho iniziato ho ricevuto molte critiche proprio perché mi stavo mettendo in gioco, purtroppo al giorno d’oggi piuttosto che darci una mano uno con l’altro si preferisce creare astio. Se non avessi avuto un carattere forte io non sarei mai diventato MarianoPrank. Vi consiglio di non dare peso alle parole altrui, fate parlare i fatti!”

Come nasce questa tua passione e qual è il tuo obiettivo primario?

“Sono sempre stato una persona a cui piace scherzare e ironizzare, sono quel tipico ragazzo che sa far tornare il sorriso a chiunque. Quello che si vede nei video sono io, niente di più, niente di meno! Il mio obiettivo primario è rendere tutto ciò un lavoro per me, cercando di trasmettere emozioni a più utenti possibile. Ho anche un lato molto dolce: quando incontro dei miei fan mi emoziono sempre!”



Ti capita, a volte, di sentirti incompreso e di voler mollare tutto? Ecco, qual è il consiglio che daresti per chi vuole affrontare un percorso simile al tuo?

“Mollare mai, credo sia la base! Colui che non si ferma davanti alle critiche, colui che sbaglia e lo ammette, colui che cerca sempre di migliorarsi, colui che non si abbatte davanti alle difficoltà avrà sicuramente risultati!”



In futuro quale sarebbe la tua massima aspirazione? Stai già lavorando a dei nuovi

progetti?

“Attualmente ho molte idee in testa, devo trovare un progetto che si addica perfettamente a me, mi ci vedo molto in qualche programma televisivo, come ‘Ciao Darwin’ ad esempio! Ora come ora sto lavorando moltissimo sui social. ma sono sempre pronto a nuove esperienze lavorative!”