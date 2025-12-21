Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono a terra: caos in studio

Libero logo
domenica 21 dicembre 2025
"I Ricchi e Poveri ci hanno regalato la gemma meme di Natale". Mondo X in solluchero per l'ospitata di Angelo e Angela in studio a Domenica In, su Rai 1. Il merito, se così si può dire, è tutto dell'entrata in scena della mitica band genovese (oggi ridotta a duo): Mara Venier annuncia il loro ingresso, si aprono le porte scorrevoli, Angelo precede Angela ma dopo pochi istanti inciampa e frana a terra rovinosamente, seguito dalla sodale.

Un ruzzolone clamoroso e memorabile. E per dirla con una celebra battuta degli "svizzeri" di Aldo Giovanni e Giacomo, potevano davvero "rimanere offesi" considerando le età. Angela Sotgiu ha 78 anni, Angelo Sotgiu uno in più di lei. Certo, in entrambi i casi splendidamente portati ma qualche rischio lo hanno corso.

La puntata del salottino della domenica pomeriggio, a questo punto, diventa monotematico. I due Ricchi e Poveri vengono fatti sedere su delle seggiole, piuttosto traballanti. Zia Mara mostra in loop il video della caduta, ridendo a crepapelle. Ridono anche Angelo&Angela, con quest'ultima che agitandosi rischia di cadere una seconda volta in terra, dalla sedia. E intanto, sui social, è un diluvio di commenti.

"Onestamente non c'è proprio niente da ridere. Potevano farsi molto male e la Rai pagare moltissimo come risarcimento danni", "Mara ha tentato di sopprimere i ricchi e poveri, live", "Portate una sedia ad Angela dei ricchi e poveri per favore", "La Venier che se la ride, mentre guarda la caduta, si commenta da sola", "Questo è da teche Rai. Ma che succede con I Ricchi e Poveri?". Eggià.
 

Claudio Brigliadori
Klaus Davi