Giorgia Meloni celebra FdI: "In questi 13 anni", il video è uno schiaffo al Pd

domenica 21 dicembre 2025
"Tredici anni fa nasceva Fratelli d'Italia". Comincia così l'ultimo post di Giorgia Meloni sui social. Un compleanno, quello del partito nato dalla "scissione" dal Popolo delle Libertà e dal centrodestra del 2012, che cade in una congiuntura mai così propizia: primo partito per distacco in tutti i sondaggi, nessun segno di cedimento nonostante tre anni a Palazzo Chigi, nessuna "usura da potere". E soprattutto la quota del 30 per cento confermata da tutte le rilevazioni, comprese quelle più lontane dal mondo conservatore.

"Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo - scrive la premier ricordando le origini di FdI -. In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida, radicata, orgogliosa della propria identità e capace di parlare all'Italia reale. Una crescita fatta di militanza, sacrificio, presenza sui territori e fiducia reciproca".

Passaggi, questi, che sembrano uno schiaffo anche al Partito democratico e a tanta sinistra che pare aver fatto il percorso opposto: quasi sempre nella maggioranza di governo, seduta comodamente nei salotti che contano, ma sempre più lontani dalle città, dalle periferie, dai loro elettori.

"Oggi Fratelli d’Italia è una forza centrale nella vita della Nazione - rivendica ancora Meloni -. Ma soprattutto è una storia collettiva che continua a vivere grazie a chi ci ha creduto dall'inizio, a chi si è unito lungo il cammino e a chi ogni giorno sceglie di metterci impegno, passione e cuore". Nel video pubblicato dal presidente del Consiglio scorrono le immagini più significative di questo percorso, dalla prima pionieristica conferenza stampa agli interventi da vertice delle istituzioni, prima donna premier nella storia della Repubblica italiana. 

"Grazie a tutti voi - conclude -. Questa è solo una tappa di un percorso che continua. Con la stessa determinazione di sempre, guardando avanti, insieme".

giorgia meloni
fratelli d'italia
partito democratico

Mauro Zanon