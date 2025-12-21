Landini multato: sciopero Cgil per la Flotilla illegittimo

Bel regalino di Natale per Cgil, Usb e sigle sindacali sparse. Ieri la Commissione garante per gli scioperi ha diffuso la nota in cui vengono elencate le sanzioni che viaggiano dai 20mila euro (per la Cgil di Maurizio Landini) ai 10mila euro per tutte le altre organizzazioni sindacali minori. E così la Commissione ha chiuso la vicenda dello sciopero generale proclamato senza preavviso lo scorso 3 ottobre, all’indomani del blocco della Flotilla diretta a Gaza. La delibera è stata adottata giusto giovedì 18 dicembre, quando l’Autorità ha valutato negativamente l’iniziativa sindacale e ha deciso di irrogare sanzioni economiche: 20mila euro ciascuno a Cgil e Usb, 10mila euro ai sindacati minori che avevano aderito alla proclamazione, tra cui Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna.

In sostanza secondo il Garante, le deroghe al preavviso - così come ventilato dalla Cgil per giustificare l’urgenza - «non sono applicabili al caso di specie, non ricorrendo i presupposti dell’art. 2, comma 7, della legge 146/1990, che consente scioperi immediati nei servizi pubblici essenziali solo per la difesa dell’ordine costituzionale o per protesta a seguito di gravi eventi lesivi dell’incolumità e sicurezza dei lavoratori».

Nella sostanza per l’Autorità, «la difesa dell’ordine costituzionale è da intendere come misura posta a presidio delle istituzioni di fronte a eventi che ne mettano a rischio il funzionamento o l’esistenza stessa, mentre la protesta per l’incolumità e sicurezza dei lavoratori non può essere invocata per eventi esterni al contesto lavorativo».

La sanzione non è stata gradita in Casa Cgil. «La decisione della Commissione sullo sciopero generale del 3 ottobre 2025 è grave, ingiusta e giuridicamente infondata». ribatte seccata la segretaria confederale della Cgil, Maria Grazia Gabrielli. Che avverte: «Difendere la pace non è un abuso, ma un dovere di solidarietà. Pertanto impugneremo la delibera dinanzi al giudice ordinario».

Carte bollate, ricorsi e appelli incondizionati al diritto di sciopero, c’è da giurarsi, continueranno. Ma oggi, trascorsi poco meno di due mesi da quella manifestazione bisogna tornare indietro con la memoria per ricostruire il clima. La Flotilla per Gaza aveva tenuto banco da fine agosto. Dalla partenza delle prime barche organizzate dalla Samud Flotilla internazionale con il manifesto intento di violare il blocco navale israeliano nelle acque antistanti la Striscia di Gaza. L’intento dichiarato dagli organizzatori era di recapitare alla popolazione 300 tonnellate di aiuti alimentari e sanitari raccolti dagli attivisti pro-Pal con il passaparola on line.