Sofia Goggia è tornata: vince il SuperG in Val d'Isere, è già pronta per le Olimpiadi

Già pronta per i Giochi di Milano-Cortina: Sofia Goggia ritorna a vincere in Coppa del mondo. La campionessa azzurra ha firmato il Supergigante della Val d'Isere. Per Goggia quella ottenuta sulla pista Oreiller-Killy è la vittoria numero 27 della carriera, il 65esimo podio.

La sciatrice bergamasca è ritornata sul gradino più alto del podio dopo undici mesi, precisamente dal successo del 18 gennaio in discesa libera a Cortina d'Ampezzo. 'Sofi' aveva vinto l'ultima volta in SuperG il 15 dicembre dello scorso anno a Beaver Creek. La portacolori delle Fiamme Gialle, che ha fatto la differenza nel secondo tratto del tracciato francese, ha tagliato il traguardo in 1'20"24. Seconda a 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson, terza la statunitense Lindsey Vonn a 36 centesimi. Per Vonn, 41 anni, si tratta del quarto podio nella stagione dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Lindsey un anno fa era ritornata alle gare dopo un'assenza di oltre cinque anni nel corso dei quali è stata anche sottoposta a un'operazione di protesi monocompartimentale laterale al ginocchio. Quarta un'altra azzurra, Elena Curtoni a 73 centesimi dalla connazionale, tredicesima Roberta Melesi a 1"05.

Per Goggia, 33 anni, si tratta del quarto successo in Val d'Isere, dopo quelli in discesa del 2020 e 2021 e in supergigante nel 2021. Sofia nel tratto iniziale ha sciato un po' con il 'freno a mano' tirato ma nel secondo è stata perfetta. Nella classifica di Coppa di SuperG, guida Robinson con 180 punti davanti a Goggia (160) e Vonn (110) mentre nella generale Goggia balza dal nono al terzo posto con 372 punti alle spalle di Mikaela Shiffrin (558) e Robinson (484). Il Circo bianco femminile ritornerà prima di Capodanno, il 27 e 28 a Semmering in Austria per uno slalom gigante e uno slalom speciale. Il 3 e 4 gennaio tappa a Kranjska Gora in Slovenia sempre per un gigante e uno slalom. Il 10 e 11 la Coppa sarà ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria) per una discesa libera e un supergigante.