Serie C a rischio, è guerra tra il Tar della Lombardia e la prefettura milanese

21 luglio 2023 a

a

a

Serie C a rischio. Il campionato, infatti, si trova nel bel mezzo di una guerra fra il Tar della Lombardia e la prefettura milanese. Al centro l’iscrizione di una squadra. La diatriba è legata all’Arena Civica di Milano, il più antico impianto sportivo del capoluogo lombardo.

Inaugurato nel 1807 come Anfiteatro di Milano, nel 1870 divenne Arena Civica a seguito dell’acquisizione da parte del Comune. Poi, nel 1910 tenne a battesimo la prima partita della Nazionale italiana contro la Francia. Da allora, almeno fino allo scorso campionato, ha ospitato partite di calcio tra cui, in tempi passati, quelle dell’Inter e del Milan. E negli ultimi due anni dell’Alcione, in Serie D. Lo stadio, intitolato al giornalista Gianni Brera dal 2002, è stato certificato dalla Federazione e considerato un fiore all’occhiello del Coni.

Non a caso è appena stato organizzato un concerto con più di 10 mila persone. Ma questo non basta al prefetto di Milano Renato Saccone. Per lui l’Arena Civica non è un luogo adeguato a ospitare la domenica le poche centinaia di persone che andrebbero a vedere giocare l’Alcione calcio.