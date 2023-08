Giardino in memoria delle Foibe ripulito da un gruppo di Ministri Volontari della Chiesa di Scientology

10 agosto 2023 a

Domenica 6 agosto dalle ore 17 alle 21, un gruppo di Ministri Volontari della Chiesa di Scientology hanno riqualificato da erbacce e rifiuti l’area del “giardino in memoria delle Foibe”.nella zona ponte milvio tra via Flaminia e inizio corso di Francia

Si tratta di un virtuoso esempio di senso civico per il decoro e la cura dell'ambiente e un contributo a rendere Roma una città più verde e più vivibile.

i lavori di riqualificazione sono stati eseguiti senza intralciare il traffico stradale, il passaggio ciclo pedonale e nel rispetto del Codice della Strada e delle norme di sicurezza sul lavoro.

“Giornata impegnativa, dice il portavoce Mario Caradonna, il luogo era pieno di senzatetto che sorridendo si sono spostati per permettere la rimozione dei rifiuti.Tutti i passanti hanno ringraziato perché molte volte hanno segnalato il degrado alle varie testate giornalistiche, ma senza ottenere nulla.Su suggerimento del funzionario AMA non sono state tagliate le siepi per non danneggiare la fioritura, per cui è stato ripulito e bonificato da cartacce e bottiglie abbandonate il Giardino in memoria delle Foibe sia all’interno che all’esterno”

Sono stati raccolti oltre 20 sacchi di rifiuti .Il lavoro continuerà per bonificare tutte le aree del tratto di Corso FranciaGrazie alla collaborazione della sede Ama di Ponte Milvio che ha provveduto alla raccolta dei sacchi per lo smaltimento dei i rifiuti

Chiunque si voglia unire il prossimo appuntamento è sabato 12 AGOSTO nuova area su corso Francia

Il Programma dei Ministri Volontari (VM) è stato lanciato più di trent'anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology “Se a qualcuno non piacciono: il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio. Può diventare un MINISTRO VOLONTARIO ed aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillandovi fiducia, decenza, onestà e tolleranza”.