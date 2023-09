Simone Reali, il "Virgilio dell'online": l'evento di sabato 16 settembre

15 settembre 2023 a

Simone Reali, il Virgilio dell’on line, vero e proprio esperto non solo per la sua generazione, è il creatore di una community Italiana di successo, Lean Sales, che dal 2018 ha accompagnato centinaia di persone a realizzare il proprio business Amazon FBA. Sono moltissime le storie di successo che si possono trovare sui Social di Simone Reali, in cui le persone mostrano i risultati raggiunti grazie all’aiuto della Community. Simone è italiano e aiuta le persone a costruire il proprio business amazon fba, dallo studente che cerca di crearsi una rendita mentre porta avanti gli studi, fino al lavoratore dipendente alla ricerca della tanto menzionata libertà finanziaria, dal professionista che cerca un modo di creare una rendita secondaria, all’imprenditore che cerca di differenziare i propri investimenti.

Chi vuole fare business in questo modo fa parte di queste categorie

Sono veri e propri business quasi del tutto automatici e con alto margine di guadagno, che sfruttano la logistica di Amazon per vendere prodotti in private label. Questa tipologia di Business è conosciuta in tutto il mondo come Amazon FBA e consiste nel vendere prodotti sfruttando la logistica di Amazon.

“La forza di Lean Sales – come dice lo stesso Reali – è quella di accompagnare la persona passo passo alla creazione del proprio business attraverso formazione e servizi dedicati: dall’assistenza nei gruppi fino all’organizzazione di call individuali strategiche mirate, dall’assistenza fiscale all’assistenza nella ricerca dei fornitori con possibilità di affidarsi il network Lean Sales per la ricerca prodotti”.

“Ciò che consente a chi entra nella nostra Community di emergere velocemente su Amazon – continua Reali – è il nostro approccio innovativo sperimentale che mette al centro l’investiamo in ricerca e sviluppo. Ci sono persone che sono concentrate esclusivamente nella sperimentazione di nuove tecniche e strategie, con lo scopo di trovare le strade migliori per posizionarsi nelle prime pagine di Amazon, a seconda dei cambiamenti e che avvengono in algoritmo di Amazon di volta in volta, di aggiornamento in aggiornamento, e in tutta la struttura dedicata ai venditori”.

Classe 94, un passato bocconiano concluso con tesi magistrale proprio su Amazon FBA, Simone Reali dichiara di aver creato questa community con lo scopo di diventare il punto di riferimento per tutti coloro i quali in Italia vendono su Amazon a marchio privato. La community vanta più di 4000 membri e uno staff di professionisti specifici dei vari settori in cui Il business si dirama.

“Il successo di Amazon – osserva Reali – è stato mettere il consumatore al centro, così come il nostro successo è stato quello di mettere i membri della community al centro. Jeff Bezos è l’uomo dei record e così Amazon è l’azienda dei record. Gli effetti negativi dell’espansione di Amazon sono stati risentiti soprattutto da coloro i quali si sono trovati ad affrontare la forza del commercio elettronico con armi tradizionali, come negozi, piccoli artigiani e via dicendo. Ma c’è anche chi, come i membri della Community Lean Sales, ha saputo vedere l’opportunità nella minaccia, creando da zero e velocemente realtà imprenditoriali degne di nota”.

Da una ricerca interna, infatti, si evince che le persone che si avvicinano a questa tipologia di business provengono da tutti i tipi di mondi: dallo studente che cerca di crearsi una rendita mentre porta avanti gli studi fino al lavoratore dipendente alla ricerca della tanto menzionata libertà finanziaria, dal professionista che cerca un modo di creare una rendita secondaria all’imprenditore che cerca di differenziare i propri investimenti.

“Online – conclude Reali – le cose cambiano alla velocità della luce, e così su Amazon. Pertanto è di fondamentale importanza rimanere aggiornati, per non fare errori che possono costare caro e per massimizzare le vendite. La mia soddisfazione più grande? I risultati dei membri della community”.