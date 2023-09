Cesare Bocci racconta Lucio Battisti: venerdì 6 ottobre al Parco della Musica di Roma

30 settembre 2023 a

Cesare Bocci racconta Lucio Battisti. Venerdì 6 ottobre all'auditorium Parco della Musica, in viale Pietro De Coubertin, a Roma, l'attore insieme e Gianmarco Carroccia e a un'orchestra con 16 elementi racconterà la vita di uno dei più grandi cantanti della storia della musica italiana. In "Musica, pensieri e parole", Cesare Bocci ripercorre la carriera di Lucio Battisti in un incontro che suscita emozioni. Da un lato il passato e le canzoni di Battisti, dall'altro il presente in cui Lucio vive ancora attraverso quella musica che ha declinato la sua vita. Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00. Un tuffo nella storia della musica italiana.