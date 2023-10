Maurizio Martinelli, la sua ultima creazione "Menomale"

09 ottobre 2023 a

Maurizio Martinelli, compositore, autore, musicista e cantante romano, conduttore di programmi musicali e sportivi in radio e in tv. Le sue canzoni raccontano il quotidiano, parlano dei sogni realizzati, degli scontri generazionali e dei sentimenti nascosti, della libertà conquistata ma solo apparentemente e l'indifferenza verso i nostri fratelli.

Vicino al sociale, vincitore del premio Special Award Sociale nell'ambito della festa del Cinema di Roma con il videoclip “Anima a Brandelli” sul tema del bullismo e con la canzone “Io resto a casa” pubblicata nel periodo della pandemia, di cui ha devoluto l'intero ricavato al Policlinico Umberto I di Roma. Un artista che ama usare la musica come veicolo, per trasmettere i valori della vita. Il cantautore e musicista romano che ha appena terminato la sua ultima creazione poesia "Menomale" tratto da libro Le stelle poi nient' altro di Marco Giuli. Distribuito da IDM-iCompany, e disponibili in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming. È dunque un artista che ama usare la musica come veicolo per trasmettere i valori della vita. Il suo impegno verso temi sociali è costante e la sua nobiltà d'animo ben nota.