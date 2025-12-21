Libero logo
Famiglia nel bosco: c'è pure il reality

di Klaus Davidomenica 21 dicembre 2025
Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Vado a vivere nel bosco)
Proprio in concomitanza con il caso della famiglia di Palmoli, salta all’occhio che la programmazione di DMAX preveda il format Vado a vivere nel bosco. È vero, ormai da alcuni anni la rete di WB. Discovery manda in onda questo programma, ma vederlo in palinsesto adesso fa un certo effetto. Si tratta di un docu Usa in cui l’esperto di sopravvivenza Marty Raney, insieme ai figli, ogni puntata si reca da famiglie che vivono in situazioni di isolamento in boschi o in zone dell’Alaska nel Circolo Polare o in territori forestali delle Hawaii.

La sua missione è quella di ristrutturare, ricostruire e rendere sicure le case di persone che si trovano a lottare con gli attacchi di bestie feroci come i puma o sovrastati da una valanga di neve, affinché possano resistere anche in condizioni estreme in località amene. E mercoledì all’una di notte oltre 100mila spettatori erano sintonizzati sul 52 per assistere alle avventure di Marty & Co. Gli individui interessati hanno uno stile di vita non dissimile da quello di Nathan e Catherine. Ciò che da noi viene considerato stravagante altrove va salvaguardato.

Canale 5 brinda con la Milano da bere

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (X-Style /Canale 5) E...
