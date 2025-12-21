Ballando con le stelle, vince Andrea Delogu. Il video rivelatore con Perotti

Sono Andrea Delogu e Nikita Perotti i vincitori dell'edizione 2025 di Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Secondi classificati di questa ventesima edizione, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

In un video pubblicato sui social dopo la vittoria, Andrea Delogu e Nikita Perotti ringraziano il pubblico: "grazie per averci sostenuto dall'inizio fino alla fine, abbiamo vinto soprattutto grazie a voi. E' tutto merito vostro, è incredibile quello che è successo, abbiamo vissuto un sogno".

Prima, durante e dopo la diretta, lo spettacolo "vero" è pero sui social, con centinaia di spettatori che si scatenano stile ultrà tra esultanze matte, parole dure nei confronti degli artisti "rivali", sfottò e recriminazioni. In tanti, per esempio, pensano che la vincitrice morale di questa edizione sia la Fialdini. Altri ricordano che entrambe le finaliste hanno saltato, per motivi diametralmente opposti, due puntate di questa stagione (la stessa polemica travolse anche Luisella Costamagna, qualche edizione fa). La Fialdini per un infortunio contestatissimo anche dagli altri concorrenti, la Delogu per il dramma del fratello morto in un tragico incidente a Bellaria qualche settimana fa.

Quasi nessuno però considera il successo dei "Delotti" e in particolare della showgirl, presentatrice e speaker radiofonica cresciuta a San Patrignano come una vittoria "scontata". E in questo senso è diventata subito virale la clip in cui Perotti, dietro le quinte, aveva promesso alla partner di condurla al trionfo. E la faccia incredula di Delogu diceva già tutto.

