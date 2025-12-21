Libero logo
domenica 21 dicembre 2025
Ballando con le stelle, Barbara D'Urso gela Selvaggia: "Io non riesco"

Non ha vinto Ballando con le Stelle 2025: è arrivata terza, ma di sicuro Barbara D'Urso è stata la grande protagonista di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci, travolgente in pista, davanti alla giuria e fuori, sui social. Sempre la battuta pronta, l'orgoglio e un paio di rivincite da prendersi. 

In finale ha vinto la coppia Delogu-Perotti davanti a Fialdini-Pernice. Carmelita si è dovuta accontentare del podio, accanto al maestro Pasquale La Rocca, nonostante fosse indicata alla vigilia come la grande favorita. Non è mancato in ogni caso un momento memorabile: il nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli, che l'ha punzecchiata per tutta l'edizione pur senza mai "bastonarla" dal punto di vista dei punteggi. 

Perfido scherzo del destino, è stata proprio la Lucarelli a consegnarle la coppa per il terzo posto, ed ecco altre scintille. "Vorrei che Selvaggia e Barbara si scambiassero un segno di tenerezza reciproco, fosse anche finto", ci prova la Carlucci, tentando di riportare un po' il sereno. 

"Io non riesco a essere finta", è la lesta e raggelante replica della D'Urso. "Io invece volevo dire che sono stati molto bravi e che questo terzo posto se lo meritano tutto", è invece la risposta spiazzante di Selvaggia. Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene (almeno da una parte). "Io sono felicissima di questo terzo posto - è il congedo di Barbara -, devo dire che nel mio cuore c'è sempre stata una coppia fin dall'inizio e vedremo chi vincerà".
 

Redazione