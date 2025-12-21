Ballando con le stelle, Barbara D'Urso gela Selvaggia: "Io non riesco"

Non ha vinto Ballando con le Stelle 2025: è arrivata terza, ma di sicuro Barbara D'Urso è stata la grande protagonista di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci, travolgente in pista, davanti alla giuria e fuori, sui social. Sempre la battuta pronta, l'orgoglio e un paio di rivincite da prendersi. In finale ha vinto la coppia Delogu-Perotti davanti a Fialdini-Pernice. Carmelita si è dovuta accontentare del podio, accanto al maestro Pasquale La Rocca, nonostante fosse indicata alla vigilia come la grande favorita. Non è mancato in ogni caso un momento memorabile: il nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli, che l'ha punzecchiata per tutta l'edizione pur senza mai "bastonarla" dal punto di vista dei punteggi.

Ballando con le Stelle, D'Urso-Lucarelli: "Vaffa" a tempo record La nuova stagione di Ballando con le stelle è iniziata ieri, sabato 27 settembre, sera su Rai 1 con una prima pun...

Perfido scherzo del destino, è stata proprio la Lucarelli a consegnarle la coppa per il terzo posto, ed ecco altre scintille. "Vorrei che Selvaggia e Barbara si scambiassero un segno di tenerezza reciproco, fosse anche finto", ci prova la Carlucci, tentando di riportare un po' il sereno.

Ballando con le stelle, la rissa tra la D'Urso e Selvaggia: "Scostumata!" Lo si sapeva fin dall'inizio. Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso, l'una di fronte all'altra a Ballando...