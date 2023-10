"Moderno sarà lei": l'ultimo libro di Paragone, viaggio nel passato con gli occhi del presente

12 ottobre 2023 a

Gianluigi Paragone non usa giri di parole "Moderno sarà lei". È questo il titolo dell'ultimo libro della firma di Libero. Un punto di vista originale e approfondito sui tempi che stiamo vivendo ma con un occhio rivolto al passato. Come afferma Mario Giordano nella prefazione, questo testo "risveglierà la memoria, sbloccherà i ricordi e il passato apparirà per quello che è, bellissimo!”.



Il leader di Italexit infatti, come spiega sui suoi profili social, con questo libro ci porta indietro nel tempo e a quei tempi fatti di "gettoni telefonici, di videocassette da consegnare, di una musica fatta ancora di dischi o di musicassette o di walkman, di fili del telefono che si intrecciavano perché non c’erano i cordless e, soprattutto, non c’erano i telefonini". Non c'è nostalgia dei tempi andati, ma una convinta rivendicazione delle proprie radici. Un modo per rivivere il passato per capire soprattutto il presente sottolineando l'unicità del nostro Paese e le sue eccellenze. Le feste e le tavole che hanno il profumo di quella italianità che forse qualcuno vuol farci perdere. La realtà di ciò che siamo stati nello specchio di ciò che siamo diventati. Per Paragone si tratta della quinta fatica letteraria dopo "L’Invasione” (con Francesco Borgonovo), “GangBank”, “Noi No!” e “La Vita a Rate”. In libreria vi aspetta un viaggio nella nostra storia recente che vi stupirà.