Roberto Verde: Rolex in Oro o Acciaio?

Scopriamo con l’esperto di orologi di lusso Roberto Verde i 5 migliori segnatempo Rolex in oro e i 5 in acciaio da avere in collezione.

Roberto Verde, classe 1983, ha una passione da oltre 15 anni per il mondo dell’orologeria, che è di fatto diventata la sua ragione di vita. Geolocalizzato a Verona con il suo showroom “Goldfingers Orologi” rappresenta una delle figure di maggiore spicco in questo mercato.

Sebbene il loro design innovativo e tecnologicamente avanzato distingua certamente Rolex dagli altri produttori di orologi, la selezione di materiali di altissima qualità contribuisce anche alla loro reputazione di eccellenza. Ogni singolo componente dell'orologio, compresi il movimento, la cassa ed il bracciale, sono realizzati con materiali meticolosamente selezionati e costantemente rivalutati per garantire il massimo livello di prestazioni ed un'estetica impeccabile. La gamma di materiali utilizzati da Rolex varia ampiamente e comprende metalli preziosi, acciaio inossidabile, ceramica, madreperla e pietre preziose. Rolex è rigorosamente selettivo.

“Di norma, un orologio Rolex deve rimanere funzionale e mantenere il suo aspetto estetico, anche negli ambienti più difficili”-dice Roberto Verde-la rigorosa selezione dei materiali contribuisce notevolmente a questa missione. Uno di questi è l’acciaio inossidabile 904, che è stato originariamente sviluppato ed utilizzato nelle industrie ad alta tecnologia, aerospaziale e chimica. Si tratta di una superlega altamente resistente alla corrosione grazie al suo elevato contenuto di cromo, che Rolex ha iniziato ad utilizzare nel 1985, producendola internamente per garantirne la massima qualità.

L'acciaio 904L è un'ottima alternativa ai metalli preziosi. Le sue eccellenti proprietà anticorrosive sono paragonabili a quelle dei metalli preziosi, quindi non si perde alcuna resistenza o fascino visivo quando si sceglie questa finitura. Non solo l'acciaio 904L è resistente, ma ha anche un ottimo aspetto visivo, offrendo una lucentezza eccezionale. Sebbene non sia così prezioso, né abbia lo stesso aspetto dei metalli preziosi come l'oro, l'acciaio inossidabile di Rolex è la finitura degli orologi più popolare e comune.

L’oro è probabilmente il metallo prezioso più utilizzato da Rolex nei suoi orologi. L'oro ha sempre avuto un valore elevato ed il suo utilizzo è solitamente previsto nel mercato del lusso. Come per l'acciaio 904L, Rolex controlla l'intero processo di produzione, garantendo una lucentezza uniforme e duratura alle casse degli orologi e ai bracciali forgiando i suoi metalli internamente.

Rolex utilizza esclusivamente oro 18 carati, una lega composta per il 750% (millesimi) di oro puro ed una miscela di elementi tra cui argento, rame, platino e palladio. Rolex produce diversi tipi di oro 18 ct, tra cui il popolare oro giallo, l'oro Everose (rosa) e l'oro bianco.

Molti degli orologi Rolex sono realizzati in acciaio inossidabile 904L, anche se spesso vengono rilasciate versioni in oro successivamente. Ciò avviene per una serie di ragioni, tra cui il costo e l’attrattiva. Molti degli orologi sportivi Rolex, come il Submariner, devono essere realizzati con metalli altamente durevoli e resistenti ai graffi come l'acciaio inossidabile 904L. Questa particolare finitura funziona meglio nell'ambiente altamente impegnativo a cui è destinato l'orologio. Anche la domanda di acciaio inossidabile è in aumento, poiché è più economico e più facile da pulire e mantenere rispetto all’oro. Sebbene l’oro sia generalmente il materiale preferito per gli orologi di lusso, non è sempre la scelta migliore”.

Qui, la classifica personale di Verde sui migliori segnatempo rolex in acciaio e oro da avere in collezione:

ORO-Rolex 116508 Daytona, Rolex 116505 Daytona, Rolex 116519 Oysterflex, Rolex 16528 Daytona, Rolex 16718 GMT Master II. ACCIAIO-Rolex 16570 Explorer, Rolex 16610 Submariner date, Rolex 16710 GMT, Rolex 116520 Daytona, Rolex 126660 Sea-dweller Blue