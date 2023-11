Fondazione Pensiero solido, il sondaggio sull'intelligenza artificiale: "Un italiano su due interessato al tema"

13 novembre 2023 a

a

a

Fondazione Pensiero Solido ha inaugurato oggi la prima edizione del Premio nazionale “Comunicazione Costruttiva”, dedicato alla Comunicazione del Digitale. "In momenti di crisi come quello che stiamo vivendo la comunicazione realmente costruttiva è più che mai necessaria", ha dichiarato il fondatore e presidente della Fondazione, Antonio Palmieri. A intervenire nel corso della serata, tra gli altri, Lorenzo Pregliasco di Youtrend con la ricerca Fondazione Pensiero Solido “Gli italiani e la comunicazione digitale".

Tra i temi al centro dell'indagine il rapporto degli italiani col tema dell’intelligenza artificiale e del digitale e il loro utilizzo di piattaforme e strumenti digitali a scopo informativo. Dalla rilevazione è emerso che il 51% degli intervistati è interessato a questo tema; il 35% dichiara di seguirlo in maniera approfondita mentre il 44% ritiene che l’intelligenza artificiale avrà un impatto positivo sullo sviluppo della società.

Tra le domande del sondaggio anche una relativa all’esigenza di un intervento da parte del governo e delle autorità internazionali per regolamentare gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale: il 34% degli intervistati chiede una regolamentazione rigida, per il 29% è sufficiente l’introduzione di regole fondamentali mentre il 13%, pur non ritenendo necessaria una regolamentazione, ritiene comunque necessario che le autorità monitorino direttamente l’utilizzo di questi strumenti da parte delle aziende. Infine, il 35% sostiene che la regolamentazione di questo tema sia una priorità per il nostro Paese.

Nel corso dell’evento anche il lancio ufficiale dei siti comunicazionecostruttiva.it e ridando.it. Due progetti di comunicazione costruttiva "coordinata e continuativa” promossi dalla Fondazione Pensiero Solido con l’obiettivo di diffondere esempi di buona comunicazione. Ad aprire la serata il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente Agcom, Giacomo Lasorella. Dopo di loro gli interventi di Elisabetta Soglio, giornalista e responsabile di "Buone Notizie – Corriere della Sera" e di Giovanna Cosenza, Professore ordinario all'Università di Bologna in Semiotica e storytelling, Semiotica dei nuovi media e Semiotica dei consumi. Infine il presidente Palmieri ha aggiunto: "In momenti di crisi come quello che stiamo vivendo, la comunicazione realmente costruttiva è più che mai necessaria. Naturalmente spetta in primo luogo ai professionisti dell'informazione e della comunicazione praticare una comunicazione che diffonda consapevolezza, conoscenza, responsabilità e coesione sociale. I premiati al Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva 2023 lo testimoniano con la loro attività. Ma la comunicazione costruttiva è anche un dovere che ci riguarda tutti, a livello personale e comunitario, perché è quantomai fondamentale per la vita sociale e democratica del nostro Paese".