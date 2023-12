Pensa in grande: tornano su Rete 4 le storie di grandi imprenditori

02 dicembre 2023 a

Domenica 3 dicembre, alle 14.20, su Retequattro, al via la quinta edizione di Pensa in grande, il progetto editoriale televisivo di Videonews.

Saranno tre i nuovi appuntamenti del programma a cura di Carlo Gorla, con la regia di Roberto Burchielli e scritto da Beba Slijepcevic con Sara Scorpati. In ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandi imprenditori italiani. I nuovi protagonisti saranno: Marco Brandani, Amministratore Delegato di Maina Panettoni; Alberto Bertone, Fondatore Presidente e Amministratore Delegato di Acqua Sant’Anna; Laura Ferrari, Presidente Ferrari Giovanni Industria Casearia.

Tre storie raccontate in prima persona da chi ha saputo innovare e investire contribuendo così all’affermazione del brand Made in Italy anche oltre i confini nazionali. L’Italia che funziona, vista attraverso le sue eccellenze e i suoi grandi personaggi con dei veri e propri docufilm in cui il protagonista è sì al centro della struttura narrativa ma è anche contornato da chi vive questa esperienza con lui, come famigliari, amici, collaboratori e dipendenti storici.

Per tutte queste realtà imprenditoriali, nulla sarebbe stato possibile senza un sognatore, un visionario, che "acceso" da una piccola idea, ha saputo pensare in grande. Protagonisti che hanno saputo vivere sfide complesse, che potremmo sintetizzare in una celebre frase di Vincent Van Gogh: "che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi?".