05 dicembre 2023

Enrico Galletti domani intervisterà Giorgia Meloni. A partire dalle 8.25 Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri, sarà ospite nel programma "Non Stop News" su RTL 102.5. Per l’occasione speciale, Enrico Galletti trasmetterà in diretta ds Roma.