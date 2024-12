Pensione, "hanno molto da offrire": dove trasferirsi dopo il lavoro, ecco la lista delle mete ideali

14 dicembre 2024 a

a

a

Dove trasferirsi quando si va in pensione? A dare consigli su cosa fare dopo anni di lavoro sono stati i pensionati stessi, che li hanno condivisi sulla piattaforma Reddit. I suggerimenti sulle mete ideali vanno da vivaci città a tranquille località alpine. Quella più ricorrente è il South Island neozelandese, che ha conquistato molti utenti per via dei suoi spazi aperti e del clima fresco. "Tutte le cittadine che abbiamo visitato erano incantevoli, potrei vivere in ognuna di esse", ha racconta un utente.

Un altro, invece, a proposito del South Island neozelandese ha detto: "Adoro gli immensi spazi. Dunedin è la mia città preferita, ma anche i piccoli centri hanno molto da offrire. Peccato per i costi elevati". Poi c'è la capitale cipriota Nicosia, che ha affascinato altri pensionati per il clima mite e la vivibilità. "È la mia città europea preferita - ha scritto qualcuno -. L’inverno è il migliore d’Europa e la città è piacevole, sicura e a misura d’uomo". E ancora: "I ciprioti sono amichevoli e alla mano. Nicosia è una capitale con l’anima di un piccolo borgo".

Salvatore, 100 anni da record: "Ho avuto 37 fidanzate e penso ancora al sesso. L'ultima volta..."

Non dispiace nemmeno la Scozia, che molti utenti hanno consigliato sia per i suoi paesaggi mozzafiato che per il ritmo di vita rilassato. "Non saprei scegliere tra Edimburgo, Inverness e l’Isola di Skye. Edimburgo è vivace, Skye è da 'vita lenta' ed è bellissima, e Inverness è un perfetto compromesso tra le due", ha scritto un utente. Un altro invece è più deciso: "Skye è il posto più bello che abbia mai visto. Le persone sono accoglienti e... tutti hanno un cane". Spazio poi anche alle montagne. Tra le mete segnalate c'è in particolare la cittadina alpina di Annecy, in Francia. "È perfetta: un lago stupendo ai piedi delle Alpi francesi e a soli 40 minuti dall’aeroporto di Ginevra", ha sottolineato qualcuno. "Annecy ha un fascino magico che non avevo mai visto prima", ha confermato un altro. Apprezzata per il clima mite e i servizi eccellenti pure San Diego. "Ha un clima fantastico, cibo eccezionale e un facile accesso alla sanità - ha scritto un utente -. La città è abbastanza grande da offrire tutto ciò di cui ho bisogno".

Infine c'è il Messico, ottimo per chi cerca tranquillità. Tra le località consigliate di più Oaxaca. "Sarebbe meraviglioso passare le giornate seduto al sole nella piazza pubblica, guardando il mondo scorrere", ha scritto un utente immaginando la sua pensione. E un altro ha confermato: "La vita lì è rilassante, economica e la gente è incredibilmente gentile".