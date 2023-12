La notte romana dei Caschi d'Oro Autosprint e Volanti Aci 2023

12 dicembre 2023 a

È stata una notte stellata quella dei Caschi d’Oro di Autosprint e Volanti ACI 2023. L’appuntamento di Autosprint e dell’Automobile Club d’Italia, insieme ormai dal 2018, si è svolto per la prima volta a Roma al Foro Italico, presso la Sala delle Armi, nel tempio dello sport, con un plateau di partecipanti di livello esclusivo e una rassegna di premi e riconoscimenti ai migliori interpreti nazionali ed internazionali della stagione automobilistica 2023 in pista, dei rally, delle salite e del karting e molto altro. Parole d’Ordine della serata: Sport, Emozioni e Passione.

Ad accogliere gli ospiti uno spettacolo di video mapping che ha dato vita all’intera facciata principale della Sala. Tra forme e musica, l’edificio si è animato con immagini di motori, i simboli del motorsport, scintille dorate, figure che hanno acceso la notte al Foro Italico.

La serata di gala, diretta da Roberta Lanfranchi, nota conduttrice televisiva e radiofonica e Camilla Ronchi, giornalista sportiva di ACI Sport, ha vantato la presenza delle più alte cariche dello sport italiano per applaudire i protagonisti del presente, passato e futuro del migliore motorsport.

Un evento, I Caschi d’Oro, con una tradizione consolidata e che va in scena ininterrottamente da 58 anni, premiando tutti i più grandi nella storia del motorsport italiano e internazionale, da Enzo Ferrari a Jack Brabham, a Niki Lauda, da Ayrton Senna a Michael Schumacher, da Alex Zanardi a Lewis Hamilton tutti hanno ricevuto l’oscar del settimanale da corsa.

Anche in questa edizione immancabili il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani e il Direttore di Autosprint Andrea Cordovani e presenti per omaggiare tutti i premiati dei Caschi d’Oro di Autosprint e Volanti ACI.

A fare gli onori di casa, erano presenti in sala il Presidente di Sport &Salute Marco Mezzaroma, l’Amministratore Delegato Diego Nepi Molineris. Presente in veste di premiato anche il Presidente del CONI Giovanni Malagò. In rappresentanza della città di Roma l’Assessore grandi eventi, sport turismo e moda Alessandro Onorato. Tra gli interventi di spicco, i riflettori sono stati puntati sulle personalità di Luca Cordero di Montezemolo e Flavio Briatore, Giancarlo Fisichella e Felipe Massa. In collegamento live anche il saluto di Jean Todt e del CEO di F1 Stefano Domenicali. Il momento clou della serata è stato poi come di consueto durante la consegna dei Caschi di Autosprint e dei Volanti ACI.

L’Automobile Club d’Italia e la Direzione per lo Sport Automobilistico ACI Sport hanno conferito il Volante ACI d’Oro 2023 a tutto il Team Ferrari che ha vinto quest’anno la 24 Ore di Le Mans. Un nuovo importante risultato storico per la casa di Maranello. Sul palco dunque l’equipaggio ad essere premiati Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado.

Il Volante ACI Argento è andato al giovane Andrea Kimi Antonelli grazie alla vittoria nella Formula Regional europea, mentre il Volante ACI Bronzo è stato consegnato al trentino Roberto Daprà, Campione FIA RC4 e vice campione FIA ERC Junior. Per i Caschi Tricolore di Autosprint, il Casco Tricolore Oro è andato al giovane Mattia Drudi, vincitore della GT World Challenge Powered By Aws Sprint Cup, il Casco Tricolore Argento al padovano Lorenzo Patrese, campione Overall al GT World Challenge Tour della categoria Silver e, di nuovo applausi per Roberto Daprà ottenendo il Casco Tricolore Bronzo.

Tra i riconoscimenti speciali è stato consegnato il “Premio Fiammetta La Guidara”, in ricordo della giornalista sportiva voce di Autosprint e ACI Sport consegnato al Vice Direttore di RAI Sport Stella Bruno. Tra coloro che raccontano lo sport, poi un premio speciale è stato conferito a Federico Ferri, Direttore Responsabile di Sky Sport. Lo show dei Caschi e Volanti ACI è stato trasmesso in diretta streaming sul sito di Autosprint e su ACI Sport TV (ch 228 di Sky, 52 tivùsat, acisport.it). L’edizione 2023 è realizzata in collaborazione con Sport e Salute. Si ringraziano Toyota, ADR - Aeroporti di Roma, Bosh e Sparco. Sport Network è official advisor dell’evento. Riferimento per tutte le aziende che intendono presenziarlo, già affermatasi come prima concessionaria in progetti editoriali e BTL nell’ambito motori.