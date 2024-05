Hermann Goering, macabra scoperta sotto la sua camera da letto: gli scheletri di una famiglia

02 maggio 2024 a

Nell’ex quartier generale nazista Wolfsschanze (Tana del Lupo) nel nord-est dell’attuale Polonia, un gruppo di ricerca tedesco-polacco si è imbattuto in cinque scheletri durante gli scavi in un edificio utilizzato come abitazione dall’ex maresciallo del Reich, Hermann Goering. Non è ancora chiaro a chi appartengono gli scheletri. La scoperta, hanno rivelato i ricercatori, è stata resa ancora più macabra dal fatto che gli scheletri erano privi di mani e piedi. I resti, ritrovati ad una profondità di circa dieci centimetri dal pavimento, appartengono a tre adulti, un adolescente e un bambino.



Secondo Der Spiegel, potrebbe essere stata una famiglia sepolta sottoterra nella casa di Goering, proprio sotto la camera da letto. È possibile che i corpi siano stati sepolti durante la costruzione della casa, forse anche all’insaputa del feldmaresciallo del Reich, scrive Bild, aggiungendo che è altrettanto possibile che i corpi siano arrivati alla Tana del Lupo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La procura polacca vuole ora accertare se gli scheletri ritrovati abbiano qualcosa a che fare con le operazioni dei nazisti nella zona. Anche la mancanza di mani e piedi, resta un mistero per ora. Non è ancora chiaro se gli arti si siano decomposti o se siano stati mozzati.