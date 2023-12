Urban Vision-Legami, un'esperienza natalizia in 3D nel cuore di Milano

15 dicembre 2023 a

a

a

Con le Festività alle porte, Milano si accende con i colori e l’atmosfera natalizia. Per rendere ancora più speciali questi giorni, Urban Vision, digital media company leader nel maxi digital outdoor e nella riqualificazione urbana attraverso progetti di comunicazione creativa, e Legami, il love brand del mondo gift and stationery, per tutta la giornata di sabato 16 dicembre diffonderanno nel cuore del capoluogo meneghino la magia del Natale. Grazie all’innovativa tecnologia del The Curve via Dante 17, il maxi led curvo di oltre 120 mq di Urban Vision, dalle 8 alle 22 tutti coloro che passeranno nella centralissima via Dante saranno letteralmente avvolti dalle coccole di Legami. Oggetti tridimensionali colorati, caratterizzati da linee morbide ed un’estetica “cute” ed irresistibile, prenderanno vita per interagire con il pubblico, bucando letteralmente il confine tra illusione e realtà.

Un’esperienza immersiva e coinvolgente pensata per riempire di meraviglia e regalare emozioni positive al pubblico intento nello shopping natalizio. Per vivere le emozioni del Legami XMAS Day, appuntamento sabato 16 dicembre al The Curve 17 di Urban Vision in via Dante a Milano.