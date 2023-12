La nuova Miss Europa 2023 è italiana, 50 anni dopo

21 dicembre 2023 a

a

a

Dopo ben 50 anni la nuova Miss Europa 2023 è italiana. Nel concorso ha gareggiato con 30 splendide donne provenienti da tutta Europa che si sono riunite per competere per l'ambìta corona. La serata si è conclusa con l'incoronazione della 22enne Natalia Guglielmo di Palermo che ha ricevuto la corona dalla precedente Miss Europa 2022, Nikolina Baljak. Scopriamo come ha trascorso il suo anno in carica e gli obiettivi della nostra Miss.

Come hai usato e continui ad usare la voce che il titolo di Miss Europa ti ha dato?

"Con la rilevanza che le regine di bellezza hanno al giorno d'oggi, uso il mio attivismo per combattere la violenza sulle donne e sostenere l’aiuto dei più bisognosi e per dire al mondo quanto sia importante sottolineare che se usiamo la nostra voce e se siamo abbastanza coraggiosi di essere noi stessi in questo mondo, anche tramite i social possiamo fare la differenza".

Avresti paura di partire per un’opportunità migliore nella tua vita?

"Ho sempre scelto di essere coraggiosa, la comodità uccide le passioni; dobbiamo credere in noi stesse perché le donne hanno tutte le carte in regola per arrivare dove vogliono e avere successo anche se il mondo ci ha convinte non sia così Essere donna è un dono di Dio, le donne partoriscono danno vita. E io dico spesso che molte donne fanno fatica a capire quanto siano forti e potenti".

Come ti senti a ricoprire questa carica?

"Ho capito la rilevanza che una regina di bellezza può avere, quella di trasmettere messaggi di amore e speranza; ho trovato tanto coraggio e sono riuscita a farlo per chi aveva più bisogno. Sono partita, andando spesso nei villaggi poveri in Africa; la vita li è davvero triste ma ho trovato la gioia nei loro abbracci e nei loro occhi speranzosi e non mi sono mai sentita così appagata. E per me è importante valutare dove posso sempre dare qualcosa, aiutare e sostenere".

Per quale motivo pensi di aver vinto rispetto alle altre concorrenti? Cosa ha spinto la giuria ha votarti?

"Tutte le ragazze contro cui gareggio oggi sono bello e coraggiose ma ciò che mi distingue davvero da loro e il motivo per cui penso di aver vinto è che riconosco che questo è un lavoro, è la mia responsabilità per questa professione che mi impone di essere una buona portavoce di pace e amore".

Quale messaggio vuoi trasmettere?

"Ho attraversato tante situazioni nella mia vita ma le ho superate. Quindi voglio che tutte le persone siano forti e non mollino mai perché tutti meritiamo di essere felici e di avere la nostra vittoria nella vita".