Alleanza strategica tra Autouno e Pasquarelli

Autouno Group, realtà di riferimento del settore Automotive in Campania, annuncia il proprio ingresso nel capitale sociale di Sesto Autoveicoli S.p.A. con una partecipazione pari al 33%.

L’operazione si inserisce all’interno di una partnership con Pasquarelli Auto S.p.A., che acquisisce il restante 67% del capitale.Con sede a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e attiva sin dal 1963, Sesto Autoveicoli rappresenta una delle principali concessionarie dell’area milanese per i marchi Audi, Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali.

Obiettivi dell’operazione

Espansione territoriale: grazie a questa operazione, Autouno Group entra per la prima volta nel mercato lombardo, ampliando il proprio perimetro geografico oltre il Mezzogiorno. Sinergie imprenditoriali: la collaborazione con Pasquarelli Auto mira a creare valore attraverso l’integrazione di competenze, risorse e servizi a vantaggio dei clienti e dei partner. Piano di rilancio: la nuova governance – condivisa tra i due gruppi acquirenti – avvierà un programma di sviluppo volto a rafforzare la competitività di Sesto Autoveicoli nel medio-lungo periodo. “L’ingresso in Sesto Autoveicoli – ha dichiarato Ciro Veneruso (nella foto in alto), Ceo di Autouno Group – rappresenta un passo strategico per la nostra realtà. Ci proiettiamo in un mercato dinamico come quello lombardo, certi che la sinergia con Pasquarelli Auto porterà a risultati concreti e sostenibili”. Secondo Marco Pasquarelli, ad di Pasquarelli Auto “con questa operazione consolidiamo la nostra presenza a livello nazionale. L’unione di forze tra Pasquarelli Auto e Autouno Group darà vita a un progetto ambizioso, fondato su efficienza, qualità del servizio e visione condivisa”. L’accordo prevede l’ingresso di Autouno Group e Pasquarelli Auto nel capitale sociale di Sesto Autoveicoli; il subentro nei contratti di locazione di tutti gli asset riconducibili a Sesto Autoveicoli; il trasferimento degli asset aziendali e la continuità occupazionale del personale.