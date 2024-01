Mattarella, Sangiuliano: "Grazie per parole profonde su violenza genere e intelligenza artificiale"

01 gennaio 2024 a

a

a

"Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono da condividere in pieno. In particolare, sulla violenza contro le donne: la cultura è un antidoto fondamentale per contrastare questo tragico fenomeno". Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando il discorso di fine anno del Presidente Mattarella.

“Cogliamo il senso profondo delle sue parole, anche in particolare nel richiamo alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale e all’irrinunciabilità della dignità della persona quale pilastro centrale della nostra esistenza. Dobbiamo innovare e accettare la sfida che la tecnologia e la tecnica con le sue scoperte ci impongono, però lo dobbiamo fare tenendo sempre al centro il valore dell’umano, dell’essere umano, dell’essere persona”, ha aggiunto il Ministro.