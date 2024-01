RTL102.5 determina il successo di Petit di Amici con il primo inedito “Guaglio”

07 gennaio 2024 a

Il successo di Guagliò, il brano di Petit che è News Hit su Rtl102.5 da due settimane, viene firmato dalla prima radiovisione d’Italia. E il concorrente di Amici si emoziona quando ascolta, a sorpresa, Rtl102.5 mentre passa la sua “Guagliò”. Un video che diventa subito virale sui social con oltre mezzo milione di visualizzazioni.

Ma l’ultima puntata di Amici riserva tante sorpresa: giunge al termine questa fase del contest degli inediti di Amici 23 su Radio Zeta. Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta e speaker di Rtl102.5, annuncia chi entra ufficialmente nella playlist della radio più ascoltata dai giovani.



LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA GENTILE

“Siete stati numerosissimi nel corso delle vacanze di Natale su RTL 102.5 Play. Avete scelto Holden, che da oggi alle 17 sarà in rotazione su Radio Zeta. Ma ho un’altra notizia da dare: Petit con la sua Guagliò è New hit su Rtl 102.5 ed è in rotazione anche su Radio Zeta”, dice Federica Gentile.



HOLDEN IN PLAYLIST SU RADIO ZETA

Quindi Holden con Nuvola dalle 17 è in rotazione su Radio Zeta. Conquista i passaggi radiofonici dopo il contest lanciato su Rtl102.5 Play nei giorni scorsi. Petit con Guagliò è New Hit su Rtl102.5 da 15 giorni.