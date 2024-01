Riccardo Ruggeri: il giovane imprenditore che ha trasformato i suoi sogni in successi digitali

18 gennaio 2024 a

Il nuovo trend per i giovani imprenditori è l’online, con l’e-commerce di prodotti digitali, cioè la vendita di prodotti che non si possono spedire materialmente come Ebook, Pdf, File, software, o app che acquistiamo abitualmente.

La moda, se così si può chiamare, ha avuto un picco durante la pandemia e poi non si è piu’ fermata.

C’è anche chi ha fatto business con la formazione, perché per lavorare nel settore ci vuole una certa preparazione, come Riccardo Ruggeri, 22 anni, che ha iniziato a specializzarsi nel settore quando andava al liceo e ha fatto dell’online e della formazione la sua professione.

Quale è il primo e l’ultimo prodotto che hai venduto?

‘’I primi prodotti furono dei semplicissimi filtri per modificare le foto, prodotto utilizzato dalla maggior parte delle persone che sfruttano i social per pubblicare contenuti. L’ultimo prodotto che ho venduto è stata una guida pdf contenente consigli sul come smettere di fumare. Sicuramente molte persone penseranno che per vendere prodotti simili si debba essere esperti in un settore specifico, quando in realtà io non ho mai fumato eppure questa guida che è stata creata dall’intelligenza artificiale mi ha generato oltre 30.000€ di fatturato in un solo mese’’

Come è nato questo progetto?

“Tutto è nato a Londra”-dice Ruggeri-“una persona mi ha parlato di questo business e per me si è aperto un nuovo mondo; un esempio sono i filtri per migliorare le foto, è stato il mio primo prodotto venduto, quelli che vengono chiamati dai più esperti ‘’Preset’’. Sono seguiti, poi, ebook, pdf, file e software d’intelligenza artificiale, in generale tutti prodotti che non richiedono alcun tipo di spedizione. Ho cominciato per passione e divertimento. Non sono il classico ragazzo che vuole raccontare la sua storia strappalacrime, vengo da una famiglia di imprenditori e ho sempre voluto creare una mia indipendenza. Ho creato decine di E-commerce di prodotti digitali migliorando mese dopo mese, incassando decine di migliaia di euro semplicemente dal mio computer”.

‘’È un business adatto a tutti?’’

‘’Assolutamente sì, io e tutto il mio team di esperti abbiamo aiutato centinaia di persone ad avviare il proprio business di prodotti digitali partendo completamente senza competenze o abilità particolari.’’

Diplomato come Geometra, Ruggeri ha capito che lo studio non era sicuramente il suo percorso per un simbolo della generazione Z che vuole subito mettersi a lavorare e a percorrere la strada concreta di una professione online senza seguire un percorso già segnato, scuola, laurea, lavoro, debiti, pensione.

“Questo business non è ancora noto a tutti, nonostante ognuno di noi acquisti prodotti digitali online, non ci sono spese di spedizione, nessun fornitore da pagare, margini di guadagno più alti, niente magazzino e solo prodotti digitali”.

“Se non si è seguiti nella ricerca dei prodotti si rischia una perdita di tempo, anche se è un business a costo zero bisogna acquisire le competenze e conoscere le strategie per avere successo in questo settore. Da questo punto di vista la Digital Dropshipping Academy si fa avanti come una luce guida per coloro che desiderano entrare nel mondo dell'e-commerce dei prodotti digitali. Non è un semplice corso o un percorso formativo tradizionale. È una comunità di appassionati imprenditori digitali che condividono una visione comune: quella di creare entrate consistenti e sostenibili attraverso la vendita di prodotti digitali. Questa accademia offre molto più di quanto ci si possa aspettare da una formazione online”.